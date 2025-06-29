Tatil masrafları faizsiz kredi aratıyor! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz tatiline ertelenen ihtiyaçların karşılanması ve tatil masraflarının finansmanı için vatandaşların faizsiz kredi arayışı hız kazandı. Bankalar, yaz aylarına özel kampanyalar kapsamında kısa vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor.
Havaların ısınmasıyla yaz tatiline ertelenen ihtiyaçların giderilmesi ya da tatil masrafları için faizsiz kredi arayışı çoğaldı. Bazı bankalar kampanya kapsamında kısa vadelerde faizsiz ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Ancak birçok kampanya 30 Haziran’a kadar geçerli olduğu için hızlı davranmak gerekiyor. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi için faiz almıyor? İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar ve vade süreleri...
Kampanya: yüzde 0 faiz
Tutar: 50.000 TL kredi + 25.000 TL taksitli nakit avans (toplamda 75.000 TL)
Vade: 3 ay
yüzde 0 faizli kredi + nakit avans paketi
Tutar: 50.000 TL kredi + 25.000 TL avans (toplamda 75.000 TL)
Vade: 3 ay
yüzde 0 faiz
Tutar: 25.000 TL kredi + 25.000 TL nakit avans (toplam 50.000 TL)
Vade: 3 ay
yüzde 0 faiz
Tutar: 25.000 TL taksitli nakit avans + 30.000 TL ek hesap (toplam 55.000 TL)
Vade: avans için 3 ay, ek hesap için 1 ay
yüzde 0 faiz
Tutar: 50.000 TL kredi + 25.000 TL avans (toplam 75.000 TL)
Vade: 3 ay
yüzde 0 faiz
Tutar: 35.000 TL kredi + 25.000 TL avans (toplam 60.000 TL)
Vade: kredi için 6 ay, avans için 3 ay
yüzde 0 faiz
Tutar: 60.000 TL
Vade: 6 aya kadar