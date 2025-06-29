Tatil masrafları faizsiz kredi aratıyor! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Havaların ısınmasıyla yaz tatiline ertelenen ihtiyaçların giderilmesi ya da tatil masrafları için faizsiz kredi arayışı çoğaldı. Bazı bankalar kampanya kapsamında kısa vadelerde faizsiz ihtiyaç kredisi kullandırıyor. Ancak birçok kampanya 30 Haziran’a kadar geçerli olduğu için hızlı davranmak gerekiyor. Peki hangi banka ne kadar ihtiyaç kredisi için faiz almıyor? İşte faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar ve vade süreleri...

1. QNB

Kampanya: yüzde 0 faiz

Tutar: 50.000 TL kredi + 25.000 TL taksitli nakit avans (toplamda 75.000 TL)

Vade: 3 ay



2. TEB

yüzde 0 faizli kredi + nakit avans paketi

Tutar: 50.000 TL kredi + 25.000 TL avans (toplamda 75.000 TL)

Vade: 3 ay

3. DENİZBANK

yüzde 0 faiz

Tutar: 25.000 TL kredi + 25.000 TL nakit avans (toplam 50.000 TL)

Vade: 3 ay

4. İŞ BANKASI

yüzde 0 faiz

Tutar: 25.000 TL taksitli nakit avans + 30.000 TL ek hesap (toplam 55.000 TL)

Vade: avans için 3 ay, ek hesap için 1 ay



5. GARANTİ BBVA

yüzde 0 faiz

Tutar: 50.000 TL kredi + 25.000 TL avans (toplam 75.000 TL)

Vade: 3 ay

6. AKBANK

yüzde 0 faiz

Tutar: 35.000 TL kredi + 25.000 TL avans (toplam 60.000 TL)

Vade: kredi için 6 ay, avans için 3 ay

7. ENPARA

yüzde 0 faiz

Tutar: 60.000 TL

Vade: 6 aya kadar