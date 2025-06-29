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 | Bengü Sarıkuş

Trafik cezalarına yüzde 220 zam! Kademeli cezada tarih değişti

Trafik cezalarına yüzde 220'ye varan zam içeren kanun teklifi, kamuoyundan gelen yoğun tepkiler nedeniyle Ekim ayına ertelendi. Yapılacak bazı düzenlemelerle birlikte söz konusu teklifin yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

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Trafik cezalarına yüzde 220 zam! Kademeli cezada tarih değişti
KAYNAK:
T24
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 10:34

Mayıs ayında Meclis Adalet Komisyonu’ndan geçen teklifin yaz aylarında yasalaşması bekleniyordu. Ancak Kurban Bayramı sürecinde artan radar denetimleri ve kamuoyundan gelen eleştiriler üzerine teklif, Meclis Genel Kurulu’na sunulmadı. AK Parti içinde de radar uygulamalarına yönelik rahatsızlıklar gündeme geldi.

Trafik cezalarına yüzde 220 zam! Kademeli cezada tarih değişti

TEKNİK DÜZENLEMELERLE YENİDEN GÜNDEME GELECEK

Radar cezaları konusu AK Parti’nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında da gündeme geldi. Parti yöneticileri, tekliften tamamen vazgeçilmediğini, teknik düzenlemeler ve saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yasama döneminde tekrar Meclis gündemine getirileceğini belirtti. Parti kaynakları, ceza oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacağını vurgularken, özellikle hız limitlerinin ani şekilde değiştiği bölgelerde düzenleme ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Trafik cezalarına yüzde 220 zam! Kademeli cezada tarih değişti

EN YÜKSEK CEZA 9 BİN 267 TL'DEN 30 BİN TL’YE ÇIKACAK

Konuyla ilgili konuşan bir AK Parti yetkilisi, “Bazı güzergâhlarda hız limitleri aniden düşüyor, sürücüler bunu fark edemeyince ceza yiyor. Bakanlık, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte bu noktalar ülke genelinde tespit ediliyor” dedi.

Trafik cezalarına yüzde 220 zam! Kademeli cezada tarih değişti

Mevcut teklife göre, hız sınırını aşanlara verilen en yüksek ceza olan 9 bin 267 TL’nin 30 bin TL’ye çıkarılması planlanıyor. Ayrıca cezaların, hız sınırının ne oranda aşıldığına göre kademeli olarak uygulanması hedefleniyor. Az aşan az, fazla aşan daha yüksek cezayla karşı karşıya kalacak.

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