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 | Bengü Sarıkuş

Metro İstanbul'dan yeni uyarı: Bu hatlar sabah 08.00'de kapanacak

İstanbul'da bazı metro ve füniküler hatlarının kapatma saati 10.00'dan 08.00'e çekildi. M2 hattında Taksim ve Şişhane, M7 hattında Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküleri bugün 08.00'den itibaren kapalı olacak. İşte detaylar..

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Metro İstanbul'dan yeni uyarı: Bu hatlar sabah 08.00'de kapanacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 09:05

Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının bugünkü işletmeye kapatılma saatinde değişikliğe gidildi.

Metro İstanbul'dan yeni uyarı: Bu hatlar sabah 08.00'de kapanacak

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusundaki "ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatma" uygulamasının saatinin 10.00'dan 08.00'e çekildiği belirtildi. Bu kapsamda 08.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

Metro İstanbul'dan yeni uyarı: Bu hatlar sabah 08.00'de kapanacak

Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı duyuruldu.

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