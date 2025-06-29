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 | Bengü Sarıkuş

Zincir marketlere denetim: 289 işletmeye 114,7 milyon TL!

Ticaret Bakanlığı ​​​​​​​Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı yapan işletmeleri merceği altına aldı. Zincir market ve gıda perakendecileri arasında 289 işletmeye 114,7 milyon lira ceza uyguladı.

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Zincir marketlere denetim: 289 işletmeye 114,7 milyon TL!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 09:25

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurulun fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede etkin ve kararlı duruşunu sürdürdüğü belirtildi.

Kurulun, 42. toplantısını 25 Haziran'da gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, "Toplantıda alınan kararlar çerçevesinde, ülkemizde yaşanan zirai don felaketini fırsata çevirmek isteyen bazı işletmelerin haksız uygulamaları, Hal Kayıt Sistemi üzerinden yürütülen resen incelemelerle mercek altına alınmıştır. Sebze ve meyve ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 206 işletmeye, toplam 79,5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Zincir marketlere denetim: 289 işletmeye 114,7 milyon TL!

ZİNCİR MARKETLERE DENETİM

Türkiye genelinde devam eden denetimler kapsamında, özellikle ulusal zincir marketler başta olmak üzere, gıda perakende sektöründeki haksız fiyat artışlarına ilişkin olarak 23,8 milyon lira idari para cezası uygulanmasının kararlaştırıldığı vurgulanan açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde ise belirlenen tarifelere aykırı ekmek ve simit satışı yaptığı tespit edilen 71 işletmeye,10,6 milyon lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Zincir marketlere denetim: 289 işletmeye 114,7 milyon TL!

Açıklama, şöyle devam etti:

"42.⁠ ⁠toplantı sonucunda, fahiş fiyat artışları nedeniyle 289 işletmeye toplam 114,7 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haklarını korumak, piyasa dengesini ve tüketici refahını tehdit eden fırsatçılıkla mücadele etmek amacıyla, haksız fiyat artışlarına karşı denetim ve yaptırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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