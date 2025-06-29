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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?

TCMB, politika faizini yüzde 46’da sabit tutarken, bankaların vadeli mevduat faizleri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. 200 bin TL için 1 aylık getiri, bankalar arasında farklılık gösteriyor. İşte en çok kazanç sağlayan mevduat getirisi veren bankalar...

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Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 12:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 46 oranıyla bir önceki aya göre aynı şekilde bıraktı. Oranlar nedeniyle getiri beklentisi yüksek olan yatırımcılar paralarını ve birikimlerini mevduat hesabında değerlendirmeye karar veriyor. Peki 200 bin liranın bir aylık (32 günlük) kazancı ne kadar? En yüksek getiriyi hangi bankalar veriyor?

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?

İşte 29 Haziran 2025 tarihinde geçerli olan banka banka güncel mevduat getirisi oranları ve 200 bin liranın aylık kazancı...

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: yüzde 53,00

Net kazanç: 7.899 TL

Vade sonu tutar: 207.899 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


TÜRKİYE FİNANS

Faiz oranı: yüzde 53,00

Net kazanç: 7.899 TL

Vade sonu tutar: 207.899 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


ODEA BANK

Faiz oranı: yüzde 52,00

Net kazanç: 7.750 TL

Vade sonu tutar: 207.750 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


FİBABANKA

Faiz oranı: yüzde 52,00

Net kazanç: 7.750 TL

Vade sonu tutar: 207.750 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


ING BANK

Faiz oranı: yüzde 51,00

Net kazanç: 7.601 TL

Vade sonu tutar: 207.601 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz oranı: yüzde 46,75

Net kazanç: 7.350 TL

Vade sonu tutar: 207.350 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


YAPI KREDİ

Faiz oranı: yüzde 47,50

Net kazanç: 7.500 TL

Vade sonu tutar: 207.500 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


DENİZBANK

Faiz oranı: yüzde 49,00

Net kazanç: 7.303 TL

Vade sonu tutar: 207.303 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


QNB FİNANSBANK

Faiz oranı: yüzde 50,00

Net kazanç: 7.452 TL

Vade sonu tutar: 207.452 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


VAKIFBANK

Faiz oranı: yüzde 49,00

Net kazanç: 7.303 TL

Vade sonu tutar: 207.303 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


GARANTİ BBVA

Faiz oranı: yüzde 47,00

Net kazanç: 7.004 TL

Vade sonu tutar: 207.004 TL

Bankalar yarışta! 200 bin TL’ye en yüksek mevduat getirisini kim veriyor?


HALKBANK

Faiz oranı: yüzde 45,00

Net kazanç: 6.750 TL

Vade sonu tutar: 206.750 TL

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