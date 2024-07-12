800'den fazla istasyonu olan Türkiye Petrolleri satıldı! Alpet'le birleşebilir

12 Temmuz 2024 15:35 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 16:16

Doğu ve Güneydoğu'ya geriye göç başladı! Artık İstanbul'un değil Hakkari'nin taşı toprağı altın

Doğu ve Güneydoğu'ya geriye göç başladı! Artık İstanbul'un değil Hakkari'nin taşı toprağı altın

Zeren Group, Türkiye Petrolleri'ni bünyesine kattı. Alpet'ten sonra Türkiye Petrolleri'ni de satın alan Zeren Group, enerji sektöründeki büyümesine ivme kattı. Alpet'in ardından büyük bir satın almaya imza atan Zeren Group artık Türkiye Petrolleri'nin sahibi.

TÜRKİYE PETROLLERİ SATILDI

Zeren Group'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Enerji sektöründeki büyümesini hızlandıran Zeren Group'un Alpet ve Türk Petrolleri'ni birleştirip birleştirmeyeceği henüz net değil.

Tek markada birleşerek faaliyet göstermeleri EPDK'nın kararına bağlı olacak.

800'den fazla istasyonu bulunan Türkiye Petrolleri, 1963 yılında kurulmuştu. 307.000 m3 depolama kapasitesi ile toplam 9 dolum tesisine sahip olan TP Petrol Dağıtım A.Ş. akaryakıt sektörünün güçlü bir aktörüydü.

Zeren Group Holding ise 8 farklı sektörde, 23 marka ile 4 kıtada faaliyet gösteriyor.

Şirket, daha önce Alpet'i bünyesine katmıştı. Türkiye Petrolleri'nin satın alınmasıyla birlikte, Zeren Group'un sektördeki rekabet gücünün daha da artması bekleniyor.