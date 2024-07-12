İbrahim Tatlıses ameliyat oldu! Dilan Çıtak hastaneye gitmedi, Ahmet Tatlı gitti

12 Temmuz 2024 15:34 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:39

Dün Harbiye Açık Hava konserinde ameliyat olacağını gözyaşları içinde duyuran İbrahim Tatlıses, bugün ameliyat oldu. Sağlık durumu merak edilen İbrahim Tatlıses, tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulurken, bazı çocukları hemen hastaneye koştu.

DİLAN ÇITAK GİTMEDİ, AHMET TATLI GİTTİ

Sağlık durumu merak edilen İbrahim Tatlıses'in tedbir amaçlı 3-4 saat yoğun bakımda kalacağı öne sürüldü. Tatlıses'i iddiaya göre; yeni barıştığı Ahmet, İdo, Elif Ada ve Melek Zübeyde yalnız bırakmadı ve hastaneye koştu.

AHMET TATLI İLE İBRAHİM TATLISES'E ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Ahmet Tatlı, Sarıyer'de babası İbrahim Tatlıses'e ait olan dairede oturan oğlunun evden çıkarılması sonrası sosyal medya hesabından İbrahim Tatlıses'e sitemde bulunmuştu.

İbrahim Tatlıses'in açıklamalarına sessiz kalamayan Ahmet Tatlıses, "Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses’in yine beni ve oğlumu hedef alan söylemlerinden sonra açıklama yapmam elzem oldu. Ramazan ayı ve bayram dahi dinlemeyen İbrahim Bey’in asılsız ithamlarından sonra ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Oğlum Mert’e yıllar önce kendi isteği ve rızasıyla sahip olduğu evlerden birini verdi. Verdi derken tapusunu değil tabii ki de… Zaten aynı sitede bulunan diğer evlerinde de rahmetli babaannem ve amcam yaşıyordu. Oğlum 6 yıl önce evlendi ve orada ailesiyle yaşamaya devam etti. Sonra kendisi bunu yeni fark etmiş gibi dava açtı. Oğlumun evi terk etmesini ve geriye dönük kiraları faiziyle istedi. Düşünün bir eviniz var ve siz yıllar sonra fark ediyorsunuz ki, evinizi torununuzu işgal etmiş ve siz yıllarca bunu fark etmemişsiniz. Ne kadar enteresan değil mi? Ben alışkınım elbette… Oğlumun ağrına gitti ama asıl sebebini İbrahim Tatlıses’in yaşadığı gelgitler ve bana olan tepkisinden olduğunu biliyoruz.'' demişti.