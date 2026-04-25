Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki oluşturması muhtemel her türlü fiile karşı; iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2026 yılının ilk üç ayında yapılan denetimler neticesinde; 129 bin 327 firma denetlenmiş, 15.167.058 ürün incelenmiş, toplam 784,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

HABERİN ÖZETİ 81 ilde fahiş fiyat ve stokçuluk avı: Rekor ceza rakamları açıklandı! Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk üç ayında iç piyasadaki istikrarı sağlamak ve tüketicileri korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde 784,6 milyon TL idari para cezası uyguladığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk üç ayında 129.327 firmayı denetleyerek 15.167.058 ürünü inceledi ve toplam 784,6 milyon TL idari para cezası uyguladı. İç Ticaret Genel Müdürlüğü, stokçuluk ve fahiş fiyat gibi uygulamalar kapsamında 23.003 firmaya 221 milyon TL idari para cezası kesti. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, ilk üç ayda 16.300 firmayı denetleyerek 517 firmaya yaklaşık 310 milyon TL idari para cezası uyguladı. Rekabet Kurumu, 2025'te 227 firmaya 13,2 milyar TL, 2026'nın ilk üç ayında ise 90 firmaya 5 milyar TL idari para cezası uyguladı.

Açıklama Değer Denetim Yapan Kurum Ticaret Bakanlığı Denetim Amacı Vatandaşların ekonomik refahını korumak, iç piyasadaki istikrarı sağlamak, arz ve talep dengesini olumsuz etkileyecek fiilleri önlemek. Denetim Periyodu 2026 Yılının İlk Üç Ayı Denetlenen Firma Sayısı 129.327 İncelenen Ürün Sayısı 15.167.058 Uygulanan Toplam İdari Para Cezası 784,6 Milyon TL

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere stokçuluk, fahiş fiyat kapsamında 2026 yılında 23 bin firma denetlenerek yaklaşık 221 milyon tl idari para cezası uygulandığı vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılında gerçekleştirilen; otomotiv, stokçuluk,, ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde; 23 bin 3 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 2 bin 155 gerçek ve tüzel kişi için aykırılık tespit edilmiştir. Toplam 221 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Bakanlık Genel Müdürlük Yıl Denetlenen Firma Sayısı Uygulanan İdari Para Cezası (TL) Denetim Kapsamları Tespit Edilen Aykırılık Sayısı Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 2026 23.003 221.000.000 Haksız Ticari Uygulamalar, Stokçuluk, Fahiş Fiyat, Otomotiv, Ödeme Süreleri 2.155

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde uygulanan idari para cezaları şu şekildedir: Fahiş fiyatlara ilişkin: 174,3 milyon TL, Emlak sektörüne: 19,2 milyon TL, Otomotiv sektörüne: 5,1 milyon TL, Kuyum sektörüne: 2,6 milyon TL, Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolar: 17,5 milyon TL

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 2026 yılının ilk üç ayında 16,3 bin firma denetlenerek 517 firmaya yaklaşık 310 milyon TL idari para cezası uygulandı. Reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, 2026 yılının ilk üç ayında; 16 bin 421 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, 517 gerçek ve tüzel kişiye aykırı eylemler nedeniyle, toplam 309,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetim Alanı Uygulanan İdari Para Cezası (TL) Fahiş Fiyatlar 174.300.000 Emlak Sektörü 19.200.000 Otomotiv Sektörü 5.100.000 Kuyum Sektörü 2.600.000 Ticari Elektronik İleti, Çalışma Saatleri ve Lisanslı Depolar 17.500.000 Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar, Ürün Güvenliği (2026 İlk Üç Ay) 309.600.000

Bu kapsamda uygulanan idari para cezaları şu şekildedir: Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil sözleşmelerindeki aykırılıklar: 254,9 milyon TL, Reklam ve haksız ticari uygulamalar: 50,2 milyon TL , ürün güvenliği (piyasa gözetimi ve denetimi): 4,4 milyon TL.

Konu İdari Para Cezası (TL) Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil sözleşmelerindeki aykırılıklar 254.900.000 Reklam ve haksız ticari uygulamalar 50.200.000 Ürün güvenliği (piyasa gözetimi ve denetimi) 4.400.000

81 ilde bulunan Ticaret Bakanlığı'na bağlı ticaret il müdürlüklerimiz aracılığıyla, 2026 yılının ilk üç ayında 89,9 bin firma ve 15,1 milyonu aşkın ürün denetlenerek, 19 bin firmaya 254 milyon TL ceza uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2026 yılının ilk üç ayında 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla yapılan denetimlerimizde; 89 bin 903 firma denetlenmiş, 19 bin 50 firmaya idari yaptırım uygulanmış, Toplam 254 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen denetimlerde; İstanbul ilimizde aykırılık tespit edilen 46 bin 416 ürüne, 203,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca bazı illere ait ürün bazlı denetim rakamları şu şekildedir: Ankara: 4 milyon 710 bin 323 ürün, İstanbul: 2 milyon 515 bin 909 ürün, Antalya: 1 milyon 816 bin 202 ürün. Rekabet Kurumu, 2025'te 227 firmaya 13,2 milyar TL, 2026 yılının ilk 3 ayında ise 90 firmaya 5 milyar TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı Denetim Raporu (2026 İlk Üç Ay) Kategori Detay Miktar/Tutar Not Rekabet Kurumu İdari Para Cezaları Genel Denetimler (81 İl) Denetlenen Firma Sayısı 89.903 İdari Yaptırım Uygulanan Firma Sayısı 19.050 Toplam Uygulanan İdari Para Cezası 254 Milyon TL İstanbul İl Denetimleri Aykırılık Tespit Edilen Ürün Sayısı 46.416 Uygulanan İdari Para Cezası 203,3 Milyon TL Ürün Bazlı Denetim Rakamları (Bazı İller) Ankara 4.710.323 Ürün İstanbul 2.515.909 Ürün Antalya 1.816.202 Ürün Yıl Denetlenen Firma Sayısı Uygulanan İdari Para Cezası 2025 227 13,2 Milyar TL 2026 (İlk 3 Ay) 90 5 Milyar TL



Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında; 2025 yılında: 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. 2026 yılının ilk üç ayında: Başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren; 90 firmaya 5 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Yıl Firma Sayısı İdari Para Cezası (TL) Açıklama 2025 227 13,2 Milyar Rekabet Kurumu tarafından uygulanan idari para cezası. 2026 (İlk 3 Ay) 90 5 Milyar Başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi, bankacılık ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara uygulanan idari para cezası.

Ticaret Bakanlığı olarak; enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticari eylemler ile mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."