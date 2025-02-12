AB Komisyonu 2025 hedeflerini açıkladı! Ekonomi, savunma ve sürdürülebilirlik ön planda

AB Komisyonu, 2025 yılı için ekonomik ve stratejik önceliklerini açıkladı. AB, rekabet gücünü artırmak savunma sanayisini geliştirmek ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirmek amacıyla kapsamlı reformlar yapmayı hedefliyor.

AB KOMİSYONU 2025 HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

AB Komisyonu, 2025 yılı için ekonomik ve stratejik önceliklerini duyurdu. Yeni çalışma programına göre, rekabet gücünü artırmak, savunma sanayisini güçlendirmek ve ekonomik dayanıklılığı artırmak temel hedefler olacak. AB Komisyonu, bu reformlarla hem ekonomik rekabetçiliği artırmayı hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyor.

EKONOMİK REKABET GÜCÜ ARTIRILACAK

Hedefler şöyle sıralandı;

•AB, bürokratik yükleri azaltarak iş dünyasını rahatlatacak.

•Mevzuatlar sadeleştirilerek, özellikle sürdürülebilir finans ve yatırım süreçleri kolaylaştırılacak.

•KOBİ’ler için yasal engeller hafifletilecek, böylece işletmelerin büyümesi teşvik edilecek.

SAVUNMA SANAYİSİNE BÜYÜK DESTEK

•AB, yenilikçi savunma şirketlerine yatırım yapılmasını teşvik edecek.

•Dışa bağımlılığı azaltacak projeler hayata geçirilecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL DÖNÜŞÜM HIZLANACAK

•“Temiz Sanayi Mutabakatı” kapsamında emisyonların 2040’a kadar %90 oranında azaltılması hedefleniyor.

•Sanayinin karbonsuzlaşması için yeni teşvikler devreye alınacak.

•Çiftçileri ve tarım sektörünü ilgilendiren düzenlemeler sadeleştirilecek.

Sıkça Sorulan Sorular AB komisyon üyeleri nasıl seçilir? Avrupa Birliği Antlaşması'nın 17. maddesinin 7. paragrafı uyarınca, Avrupa Konseyi (Devlet veya Hükümet Başkanları), Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonuçlarını dikkate alarak ve nitelikli çoğunlukla hareket ederek, Komisyon Başkanı için bir aday önerir. Bu aday daha sonra Parlamento'nun çoğunluk oyu ile seçilir.