AB Komisyonu 2025 hedeflerini açıkladı! Ekonomi, savunma ve sürdürülebilirlik ön planda

AB Komisyonu, 2025 yılı için ekonomik ve stratejik önceliklerini açıkladı. AB, rekabet gücünü artırmak savunma sanayisini geliştirmek ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirmek amacıyla kapsamlı reformlar yapmayı hedefliyor.
AB Komisyonu, 2025 yılı için ekonomik ve stratejik önceliklerini duyurdu. Yeni çalışma programına göre, rekabet gücünü artırmak, savunma sanayisini güçlendirmek ve ekonomik dayanıklılığı artırmak temel hedefler olacak. AB Komisyonu, bu reformlarla hem ekonomik rekabetçiliği artırmayı hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyor.
Hedefler şöyle sıralandı;
•AB, bürokratik yükleri azaltarak iş dünyasını rahatlatacak.
•Mevzuatlar sadeleştirilerek, özellikle sürdürülebilir finans ve yatırım süreçleri kolaylaştırılacak.
•KOBİ’ler için yasal engeller hafifletilecek, böylece işletmelerin büyümesi teşvik edilecek.
•AB, yenilikçi savunma şirketlerine yatırım yapılmasını teşvik edecek.
•Dışa bağımlılığı azaltacak projeler hayata geçirilecek.
•“Temiz Sanayi Mutabakatı” kapsamında emisyonların 2040’a kadar %90 oranında azaltılması hedefleniyor.
•Sanayinin karbonsuzlaşması için yeni teşvikler devreye alınacak.
•Çiftçileri ve tarım sektörünü ilgilendiren düzenlemeler sadeleştirilecek.