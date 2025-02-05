ABD bitcoin rezervi geliyor

05 Şubat 2025 12:40 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 13:02

ABD hükümetinin Bitcoin stratejik rezervine ilişkin duruşu sürüyor. ABD yönetiminin BTC Rezerv planını yeniden gözden geçirebileceği yönündeki spekülasyonlar körüklendi. Öte yandan kripto toplulukları arasındaki tartışmalar yoğunlaştı. Bazıları odak noktasının artık sadece Bitcoin'den ziyade daha geniş dijital varlıklar olabileceğini savunuyor.

Kripto çarı David Sacks, ABD bitcoin stratejik rezervi üzerindeki belirsizliği tetikledi. David Sacks, yakın zamanda düzenlediği bir basın toplantısında, yönetimin dijital varlıklara yönelik planlarına değinerek, Başkan Trump'ın Bitcoin stratejik rezervinin uygulanabilirliğini araştırma talimatını vurguladı.

BİTCOİN REZERVİ ÜZERİNDEKİ BELİRSİZLİK TETİKLENDİ

Kripto para yatırımcıları heyecanlandı. Ancak Sacks'ın temkinli dili endişelere yol açtı.

Özellikle Sacks, yönetimin Stratejik Bitcoin Rezervi fikrini değerlendirdiğini ve fizibilite çalışmasının ilk öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Bu ifade, birçok piyasa gözlemcisinin hükümetin Bitcoin stratejik rezervine tam olarak bağlı olmadığını, yalnızca uygulanabilirliğini değerlendirdiğini düşünmesine yol açtı.

BTC FİYATI BELİRSİZLİKLE DÜŞTÜ

Bitcoin, süregelen belirsizlik ortamında düştü. BTC fiyatı bugün David Sacks'in yorumunun ardından keskin bir düşüş kaydetti ve şu anda 97.872 dolardan işlem görüyor. Kriptonun bir günlük işlem hacmi de %20 düşerek 66 milyar dolara geriledi. Özellikle BTC son 24 saatte 96.208 dolarlık bir düşük ve 100.807 dolarlık bir yüksek seviyeye ulaştı.

Bazıları Bitcoin'in öncü olmaya devam ettiğine inanırken, diğerleri çeşitlendirilmiş bir dijital varlık rezervinin daha faydalı olabileceğini savunuyor. Öte yandan, Başkan Donald Trump'ın kripto paralar hakkındaki geçmiş açıklamaları beklentileri şekillendirmede önemli bir rol oynadı.

EYALETLER HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan ABD'deki eyalet hükümetlerinin neredeyse yarısı paralarının bir kısmını kripto paraya yatırma yolunda ilerliyor. Finansal geleceklerini dijital varlık piyasalarına bağlama konusunda aniden artan ilgi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal bir dijital varlık stoğuna destek vermesinin ardından geldi.