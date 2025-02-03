Trump'ın ticaret savaşı piyasaları sarstı! Bitcoin, Ethereum, XRP, Cardano ve Dogecoin sert düştü

03 Şubat 2025 17:34 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 17:38

Trump'ın yeni tarifelerinin ekonomik belirsizlik oluşturmasıyla kripto paralar düşüşte. Bitcoin fiyatı 2.622 puan veya yüzde 2,68 düşerek 95.059 dolara geriledi. Küresel kripto para piyasa kapitalizasyonu son 24 saatte yüzde 8 düştü.

Bitcoin'in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve muhtemelen Çin ile başlattığı yeni ticaret savaşının kripto para birimlerine değer kaybettirmesiyle düşüşe geçti. Kripto paralar tarifelerden doğrudan etkilenmese de, bunun sonucunda ortaya çıkabilecek ekonomik belirsizlik ile BTC fiyatı geriledi.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ PİYASALARI SARSTI

Hafta sonu Trump, ABD'nin en önemli ticaret ortaklarından yapılan ithalatlara yeni vergiler duyurdu. Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalat %25 oranında vergilendirilecekken, Çin mallarına %10 oranında vergi uygulanacak. Trump, ABD'nin güvendiği Kanada'nın enerji ihracatı için bir istisna yaptı ve daha düşük bir %10 tarifesi çıkardı.

Kanada, 20,4 milyar dolar değerindeki mallara %25'lik bir tarifeyle başlayarak ABD mallarına yönelik kendi misilleme tarifelerini duyurdu.

Meksika, misilleme tarifeleri duyuracağını söyledi ancak ek ayrıntılar yayınlamadı.

Çin ise tarifelere Dünya Ticaret Örgütü'nde itiraz edeceğini söyledi.

BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATI DÜŞTÜ

Bitcoin 2.622 puan veya yüzde 2,68 düşerek 95.059 dolara geriledi. Sadece birkaç gün önce Bitcoin 105.559 dolardan fazla değer kazanmıştı.

Tesla CEO'su ve kıdemli Trump danışmanı Elon Musk'ın favori meme coin'i Dogecoin neredeyse yüzde 5 düştü.

Trump'ın geçen ayın sonlarında duyurduğu TRUMP meme coin'i ise yüzde 16 düştü. First Lady Melania Trump'ın kendi meme coini Melania ise yüzde12 düştü.

Ethereum da yüzde 10 düştü, Solana yüzde 7 geriledi ve XRP yüzde 8 düştü. Cardano da yüzde 11'den fazla düştü.