Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

ABD büyüme verisi açıklandı: Beklentinin altında artış

ABD Ticaret Bakanlığı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. ABD'de ekonomi için yüzde 2,2 büyüme bekleniyordu fakat yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
ABD büyüme verisi açıklandı: Beklentinin altında artış
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 16:25

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı. Bu dönemde ABD ekonomisinin yüzde 2,2 büyümesi öngörülüyordu. ABD'de ekonomi, 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,5 geçen yıl genelinde ise yüzde 2,1'lik büyüme performansı göstermişti.

HABERİN ÖZETİ

ABD büyüme verisi açıklandı: Beklentinin altında artış

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı ve ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttığını belirtti.
ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı, bu dönemde yüzde 2,2 büyüme öngörülüyordu.
Ekonominin yılın ilk çeyreğindeki büyümesine yatırımlar, ihracat, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışlar katkı yaptı.
Bu yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,5 yükseldi.
Gıda ve enerji fiyatlarının dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 4,3 arttı.
Piyasa beklentisi çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 4,1 artması yönündeydi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
ABD büyüme verisi açıklandı: Beklentinin altında artış

Ekonominin yılın ilk çeyreğindeki büyümesine, yatırımlar, ihracat, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışlar katkı yaptı. GSYH hesaplamasına negatif etki yapan ithalat da artış kaydetti.

Bu yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,5 yükseldi. Bu dönemde 2022'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek oranda artışı gösteren kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,9 artmıştı.

ABD büyüme verisi açıklandı: Beklentinin altında artış

Gıda ve enerji fiyatlarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 4,3 ile 2023'ün ilk çeyreğinden bu yana en yüksek oranda artış gösterdi.

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yüzde 4,1 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,7 artmıştı.

ETİKETLER
#enflasyon
#ithalat ihracat
#Ekonomi Büyüme
#Kişisel Tüketim Harcamaları
#Abd Gsyh
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.