ABD-Çin gümrük görüşmeleri piyasalar tarafından alkışlandı

ABD ile Çin arasındaki hafta sonu ticaret görüşmeleri, piyasalarda pozitif bir hava estirdi. Somut bir tarife kararı çıkmasa da her iki taraf da ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar, küresel ticaret açığını ele alacak bir anlaşmanın ipuçlarını verirken, Çin ise “danışma mekanizması” kurulacağını duyurdu. Görüşmelerin ardından yatırımcıların ilk tepkisi oldukça netti. Dow Jones vadeli işlemleri 401 puan artışla yüzde 0,97 yükseldi. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1,15, Nasdaq vadeli işlemleri ise yüzde 1,45 sıçradı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI KISA SÜRELİ ETKİLEDİ

Vadeli işlemler rüzgârını arkasına almışken, Başkan Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik kararname açıklaması momentumu bir miktar yavaşlattı. Trump, ilaç fiyatlarının yüzde 30 ila 80 oranında düşmesini beklediğini duyurdu.

Dolar, euro karşısında yüzde 0,1, yen karşısında ise yüzde 0,25 değer kazandı. Güvenli liman olarak öne çıkan altın ise yüzde 2 gerileyerek 3.273 dolara düştü. ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,382 seviyesinde yatay kaldı. Petrol fiyatları da yükseliş gösterdi: ABD ham petrolü yüzde 0,57 artışla 61,37 dolardan işlem görürken, Brent petrol yüzde 0,49 artışla 64,22 dolara çıktı.



“SOMUT ANLAŞMA YOK AMA GERİLİM AZALDI”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “ABD ile Çin arasında önemli ilerleme sağladığımızı söyleyebilirim,” dedi. Pazartesi günü daha kapsamlı detayların açıklanacağı belirtildi. Görüşmelere katılan ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise "Başkanın ilan ettiği ticaret acil durumu kapsamında Çin’le bir anlaşma yolunda adım attık," ifadelerini kullandı.

Çin’in baş müzakerecisi Başbakan Yardımcısı He Lifeng de iki ülkenin bundan sonraki ticari ve ekonomik görüşmeleri sürdürmek için bir “istişare mekanizması” kurma konusunda anlaştığını aktardı.

EN AZINDAN EN KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞMEDİ

Analistler ise görüşmelerde kapsamlı bir anlaşma beklenmediğini belirtiyor. Pepperstone kıdemli stratejisti Michael Brown, “Bu görüşmelerden en kötü senaryo çıkmadı ama elle tutulur bir anlaşma da henüz yok,” yorumunu yaptı.



EKONOMİK VERİ TRAFİĞİ DE YOĞUN

Piyasalar şimdi pazartesi açıklanacak detaylara odaklanırken, bu hafta yayınlanacak ekonomik veriler de yakından takip edilecek. Salı günü tüketici fiyat endeksi, perşembe günü ise üretici fiyat endeksi ile perakende satışlar ve sanayi üretimi raporları açıklanacak.