Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD-Çin gümrük görüşmeleri piyasalar tarafından alkışlandı

ABD ve Çin'in hafta sonu gerçekleştirdiği ticaret görüşmeleri piyasaları hareketlendirdi. Tarife kararı çıkmasa da olumlu sinyaller, Dow vadeli işlemlerini yukarı çekti, dolar güçlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD-Çin gümrük görüşmeleri piyasalar tarafından alkışlandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.05.2025
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
12.05.2025
saat ikonu 09:41

ABD ile Çin arasındaki hafta sonu ticaret görüşmeleri, piyasalarda pozitif bir hava estirdi. Somut bir tarife kararı çıkmasa da her iki taraf da ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar, küresel ticaret açığını ele alacak bir anlaşmanın ipuçlarını verirken, Çin ise “danışma mekanizması” kurulacağını duyurdu. Görüşmelerin ardından yatırımcıların ilk tepkisi oldukça netti. Dow Jones vadeli işlemleri 401 puan artışla yüzde 0,97 yükseldi. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1,15, Nasdaq vadeli işlemleri ise yüzde 1,45 sıçradı.

ABD-Çin gümrük görüşmeleri piyasalar tarafından alkışlandı

TRUMP’IN AÇIKLAMASI KISA SÜRELİ ETKİLEDİ

Vadeli işlemler rüzgârını arkasına almışken, Başkan Donald Trump’ın sosyal medya üzerinden yaptığı reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik kararname açıklaması momentumu bir miktar yavaşlattı. Trump, ilaç fiyatlarının yüzde 30 ila 80 oranında düşmesini beklediğini duyurdu.
Dolar, euro karşısında yüzde 0,1, yen karşısında ise yüzde 0,25 değer kazandı. Güvenli liman olarak öne çıkan altın ise yüzde 2 gerileyerek 3.273 dolara düştü. ABD 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,382 seviyesinde yatay kaldı. Petrol fiyatları da yükseliş gösterdi: ABD ham petrolü yüzde 0,57 artışla 61,37 dolardan işlem görürken, Brent petrol yüzde 0,49 artışla 64,22 dolara çıktı.

“SOMUT ANLAŞMA YOK AMA GERİLİM AZALDI”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “ABD ile Çin arasında önemli ilerleme sağladığımızı söyleyebilirim,” dedi. Pazartesi günü daha kapsamlı detayların açıklanacağı belirtildi. Görüşmelere katılan ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise "Başkanın ilan ettiği ticaret acil durumu kapsamında Çin’le bir anlaşma yolunda adım attık," ifadelerini kullandı.
Çin’in baş müzakerecisi Başbakan Yardımcısı He Lifeng de iki ülkenin bundan sonraki ticari ve ekonomik görüşmeleri sürdürmek için bir “istişare mekanizması” kurma konusunda anlaştığını aktardı.

ABD-Çin gümrük görüşmeleri piyasalar tarafından alkışlandı

EN AZINDAN EN KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞMEDİ

Analistler ise görüşmelerde kapsamlı bir anlaşma beklenmediğini belirtiyor. Pepperstone kıdemli stratejisti Michael Brown, “Bu görüşmelerden en kötü senaryo çıkmadı ama elle tutulur bir anlaşma da henüz yok,” yorumunu yaptı.

EKONOMİK VERİ TRAFİĞİ DE YOĞUN

Piyasalar şimdi pazartesi açıklanacak detaylara odaklanırken, bu hafta yayınlanacak ekonomik veriler de yakından takip edilecek. Salı günü tüketici fiyat endeksi, perşembe günü ise üretici fiyat endeksi ile perakende satışlar ve sanayi üretimi raporları açıklanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump resti çekti, masaya döndü: 'Amerikan iş dünyası Çin’e açılmalı'
ABD Çin görüşmesi başladı! Vergi konusu netlik kazanacak
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.