ABD enflasyon rakamları açıklandı! İşte ABD TÜFE verileri

ABD’den ülkenin aralık ayı enflasyon verileriyle ilgili kritik bilgi piyasalara açıklandı. Buna göre ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artarak kasım ayındaki seviyesini korumuş oldu. Bu veriler, piyasanın beklentileriyle uyumlu bir sonuç verdi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Böylece çekirdek TÜFE'de önceki aya göre herhangi bir değişim kaydedilmedi ve tahminlerin biraz altında bir veri ortaya çıktı.

Piyasa beklentileri çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,7 olması yönündeydi.