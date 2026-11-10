ABD enflasyonu açıklandı! Altında sert geri çekilme

Küresel piyasaların haftalardır kilitlendiği ABD Ekim 2026 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklandı. Enflasyondaki katılığın sürmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecini öteleyebileceği endişeleri, değerli metaller üzerinde sert satış baskısı yarattı. Veri sonrası ons altın günlük bazda yaklaşık %2 değer kaybederek 4.056,46 dolar seviyesine kadar gerilerken, iç piyasada gram altın 6.510,25 TL seviyelerinden işlem görüyor.

MANŞET VE ÇEKİRDEK ENFLASYONDA BEKLENTİ ÜSTÜ VERİ

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) tarafından paylaşılan raporda öne çıkan kritik veriler ve piyasa yansımaları şu şekilde şekillendi:

Aylık TÜFE Artışı: Tüketici fiyatları ekim ayında aylık %0,4 yükselerek piyasanın %0,3'lük konsensüs beklentisini aştı (Eylül ayı artışı %0,6 olarak gerçekleşmişti). Mevsimsellikten arındırılmamış TÜFE endeksi ise 337,511 seviyesine ulaştı.

Çekirdek Enflasyon Katılığı: Gıda ve enerji harici çekirdek TÜFE, %0,2'lik beklentiye karşın aylık %0,3 artış gösterdi. Çekirdek taraf son üç aydır (Ağustos, Eylül, Ekim) üst üste %0,3 artış eğilimini korudu.

İç Piyasa ve Ons Etkisi: Piyasa verileri doğrultusunda ons altın 4.056,46 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışırken, yurt içinde gram altın 6.510,25 TL satış fiyatıyla gerilemeyi takip ediyor.

BLS'den Veri Eksikliği Uyarısı: Raporda, Ekim 2025'te yaşanan bütçe ödenek kesintileri nedeniyle veri toplanamadığı, bu sebeple baz eksikliği bulunan kalemlerde Ekim 2026 için yıllık enflasyon oranlarının resmen hesaplanamadığı bildirildi.

ENFLASYONUN KIRILIMI: BARINMA VE GIDA SIRTLADI, ENERJİ HIZ KESTİ

Ekim ayı enflasyon sepetindeki alt kalemlerde yaşanan değişimler dikkat çekti:

Barınma ve Gıda: Barınma maliyetleri aylık %0,3 artarak genel endeksteki yükselişin %30'undan fazlasını tek başına üstlendi. Gıda fiyatları aylık %0,5 yükselirken; sığır eti %0,9, sebze-meyve ve süt ürünleri %0,6 artış kaydetti.

Enerji Kalemleri: Eylül ayındaki %5,2'lik sıçramanın ardından ekimde enerji grubu artışı %0,7 seviyesinde kaldı. Benzin aylık %1,0 artarken (yıllık artış %37,4), elektrik %0,9, akaryakıt %2,0 yükseldi; doğal gaz fiyatları ise %0,8 geriledi.

Hizmet ve Araç Fiyatları: İkinci el araç fiyatları aylık %1,2 gerilerken, sıfır araçlar %0,2 yükseldi. Ulaşım ve eğlence %0,8'er, araç sigortaları %0,7, hastane hizmetleri ise %0,8 prim yaptı. Reel ortalama haftalık kazançlarda ise bir değişim yaşanmadı.

ONS ALTIN 4.000 DOLAR PSİKOLOJİK SINIRINA BASKILANIYOR

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, Fed’in Aralık ayı toplantısında faiz indirimine gitme olasılığını zayıflatarak ABD Doları'nı güçlendirdi.

Güne 4.141,75 dolar seviyesinden başlayan ons altın, verinin açıklanmasının ardından gün içi en düşük 4.039,89 doları test etti. Seans genelinde %1,95'i aşan kayıpla 4.056,46 dolar seviyesine çekilen ons altın, Ağustos sonundan bu yana devam eden dalgalı seyirde 4.000 dolarlık kritik psikolojik destek seviyesine doğru baskılanmaya devam ediyor. İç piyasada ise ons tarafındaki bu geri çekilmenin etkisiyle gram altın 6.510,25 TL bandında seyrediyor.