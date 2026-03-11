ABD Çalışma Bakanlığı şubat ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti şubatta önceki aya kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD enflasyonu açıklandı! İşte altın piyasasının tepkisi ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı şubat ayı tüketici enflasyon verileri, yaşam maliyetinin aylık yüzde 0,3 arttığını göstererek piyasa beklentilerine paralel bir seyir izledi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda TÜFE şubatta yüzde 2,4 arttı ve Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini korudu. Barınma maliyetleri aylık yüzde 0,2 artarak en büyük artış faktörü oldu. Gıda endeksi aylık yüzde 0,4, enerji endeksi ise aylık yüzde 0,6 arttı. Çekirdek TÜFE (enerji ve gıda hariç) aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 arttı. Enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi piyasada sınırlı bir tepkiye neden oldu.

Enflasyon bu dönemde aylık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. TÜFE ocakta aylık yüzde 0,2 artmıştı.

YILLIK ENFLASYONDA EN DÜŞÜK SEVİYE DEVAM EDİYOR

Ülkede TÜFE şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,4 arttı. Yıllık enflasyon da piyasa beklentilerine paralel kaydedilirken, TÜFE'deki artış ocak ayında da yıllık yüzde 2,4 olmuştu.

Bu dönemde enflasyon yıllık bazda Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Barınma maliyetleri şubatta aylık yüzde 0,2 arttı ve tüm kalemler arasında aylık artışın en büyük faktörü oldu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 3 yükseldi.

Gıda endeksi aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,1 artarken, enerji endeksi aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 0,5 artış kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 arttı.

Piyasa beklentilerine paralel seyreden çekirdek enflasyon ocakta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,5 olmuştu. Çekirdek enflasyon yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmayı sürdürdü.

ABD ENFLASYONU SONRASI PİYASADA DURUM

ABD'den gelen enflasyon verisinin beklentiler ışığında olması, piyasada sınırlı bir tepki yansımasını beraberinde getirdi.

ABD enflasyon verisinin açıklanmasından önce 5 bin 190 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 5 bin 173 dolara kadar düşerken 5 bin 175 dolar seviyesinde denge kurdu. Gram altın ise 7 bin 355 TL'den 7 bin 330 TL'ye düştü.

Veri duyurulmadan önce 86,27 dolar seviyesindeki ons gümüş ise verinin açıklanmasıyla 85,54 dolara kadar gerileme kaydetti. Dolar endeksi de 99 puandan 99,15'e yükseldi.