ABD- İsrail- İran savaşında ağır bilanço: Rakamlar ilk kez açıklandı

ABD basını, ABD'nin, İran'a karşı saldırılarında bugüne kadar 300'den fazla askerinin yaralandığını ve milyarlarca dolar zayiat verdiğini yazdı. ABC News'e konuşan ABD'li yetkililer İran'a karşı saldırılar hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, İran'a karşı saldırılarda şu ana kadar 303 askerin yaralandığını, bunlardan 273'ünün tedavi olarak görevine döndüğünü, 10'unun ise durumunun ağır olduğunu kaydetti. Öte yandan Wall Street Journal gazetesine konuşan eski üst düzey Pentagon yetkilisi Elaine McCuster, ABD'nin şu ana kadar İran'a karşı saldırılarda 1,4 milyar-2,9 milyar dolar arasında zarara uğradığını belirtti.

Açıklama Miktar Detay Yaralı Asker Sayısı 303 İran'a karşı saldırılarda Tedavi Sonrası Göreve Dönen Asker Sayısı 273 Durumu Ağır Olan Asker Sayısı 10 ABD'nin Zararı (Tahmini) 1,4 milyar - 2,9 milyar dolar Wall Street Journal'a göre, eski üst düzey Pentagon yetkilisi Elaine McCuster tarafından belirtildi

McCuster, zararların çoğunun İran balistik füzeleri ve İHA'ların saldırıları sonucu verildiğini kaydetti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.