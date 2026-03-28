Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

ABD- İsrail- İran savaşında ağır bilanço: Rakamlar ilk kez açıklandı

ABD basınına bilgi veren yetkililer, bir aydır devam eden savaşın ekonomik bilançosunu duyurdu. Verilen bilgiye göre İran'a saldırılarda şu ana kadar 303 ABD askeri yaralandı, milyarlarca dolar kaybedildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
CNBC-E
|
GİRİŞ:
28.03.2026
saat ikonu 16:49
|
GÜNCELLEME:
28.03.2026
saat ikonu 16:52

ABD basını, ABD'nin, İran'a karşı saldırılarında bugüne kadar 300'den fazla askerinin yaralandığını ve milyarlarca dolar zayiat verdiğini yazdı. ABC News'e konuşan ABD'li yetkililer İran'a karşı saldırılar hakkında bilgi verdi.

HABERİN ÖZETİ

ABD- İsrail- İran savaşında ağır bilanço: Rakamlar ilk kez açıklandı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
ABD basını, İran'a karşı saldırılarda bugüne kadar 300'den fazla ABD askerinin yaralandığını ve milyarlarca dolar zarar oluştuğunu bildirdi.
ABD'ye ait saldırılarda şu ana kadar 303 asker yaralandı, bunlardan 273'ü görevine dönerken 10'unun durumu ağır.
ABD'nin İran'a karşı saldırılarda 1,4 milyar ila 2,9 milyar dolar arasında zarara uğradığı tahmin ediliyor.
Zararların çoğunun İran balistik füzeleri ve İHA'ların saldırıları sonucu meydana geldiği belirtildi.
İran'a karşı saldırılar 28 Şubat'ta başladı ve savaş 1 aydır devam ediyor.
2,9 MİLYAR DOLAR ZARAR

Yetkililer, İran'a karşı saldırılarda şu ana kadar 303 askerin yaralandığını, bunlardan 273'ünün tedavi olarak görevine döndüğünü, 10'unun ise durumunun ağır olduğunu kaydetti. Öte yandan Wall Street Journal gazetesine konuşan eski üst düzey Pentagon yetkilisi Elaine McCuster, ABD'nin şu ana kadar İran'a karşı saldırılarda 1,4 milyar-2,9 milyar dolar arasında zarara uğradığını belirtti.

AçıklamaMiktarDetay
Yaralı Asker Sayısı303İran'a karşı saldırılarda
Tedavi Sonrası Göreve Dönen Asker Sayısı273
Durumu Ağır Olan Asker Sayısı10
ABD'nin Zararı (Tahmini)1,4 milyar - 2,9 milyar dolarWall Street Journal'a göre, eski üst düzey Pentagon yetkilisi Elaine McCuster tarafından belirtildi

McCuster, zararların çoğunun İran balistik füzeleri ve İHA'ların saldırıları sonucu verildiğini kaydetti.

SAVAŞ 1 AYDIR DEVAM EDİYOR

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ETİKETLER
#Ekonomik Zarar
#Abd İran Çatışması
#İran Balistik Füzeleri
#Asker Kayıpları
#Abd Askeri Operasyonları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.