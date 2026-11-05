ABD seçimleri metalleri uçurdu! Nikelde sert yükseliş, bakırda 12 yıllık rekor

ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratların elde ettiği başarı, küresel emtia piyasalarına hareket getirdi. Washington'da siyasi dengelerin değişmesiyle ekonomik belirsizliklerin azalabileceği beklentisi, başta bakır ve nikel olmak üzere sanayi metallerinin fiyatlarını yukarı taşıdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı yüzde 0,48 yükselerek ton başına 14 bin 78,5 dolara çıktı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) en fazla işlem gören bakır kontratı da TSİ 06.00 itibarıyla yüzde 0,71 değer kazandı. Böylece bakırın ton fiyatı 108 bin 250 yuana (16 bin 221,85 dolar) ulaştı.

Piyasalardaki yükselişin arkasında ise yalnızca seçim sonuçları yok. Çin'den gelen güçlü talep sinyalleri ve küresel bakır arzındaki sıkışıklık da fiyatlara destek veriyor.

ÇİN'DEN BAKIR PİYASASINI HAREKETLENDİREN REKOR

Dünyanın en büyük bakır tüketicisi Çin'de ithal bakıra yönelik talep dikkat çekici seviyelere ulaştı. Ülkede bakır ithalatındaki talebi gösteren Yangshan primi, çarşamba günü ton başına 205 dolara yükseldi. Bu rakam, son 12 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Çin'deki güçlü talebin yanı sıra ABD dışındaki piyasalarda bakır arzının sınırlı kalması da fiyatları destekledi. Özellikle ithalat primindeki yükseliş, bakır piyasasında arz ve talep dengesinin ne kadar hassas hale geldiğini bir kez daha gösterdi.

ABD SEÇİMLERİ PİYASALARIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Sanayi metallerindeki hareketliliğin bir diğer önemli nedeni de ABD'deki ara seçimlerin ardından ortaya çıkan siyasi tablo oldu. Yatırımcılar, Washington'da siyasi kontrolün bölünmesinin Trump yönetiminin uluslararası piyasalar üzerinde belirsizlik yaratan politikalarını sınırlayabileceğini düşünüyor. Petrol fiyatlarında gece saatlerinde yaşanan sert düşüşe rağmen sanayi metallerinin yükselmesi de dikkat çekti.

Piyasalarda, ABD ve İsrail'in İran ile devam eden savaşının Washington'daki yeni siyasi dengeler sayesinde daha erken sona erebileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Ancak seçim sonuçlarının yarattığı iyimserliğe rağmen bakır fiyatlarındaki yükseliş sınırlı kaldı. Bunun nedeni ise Demokratların yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımları kısıtlayabileceği endişesi.

NİKELDE YÜZDE 4,6'LIK SIÇRAMA

Sanayi metalleri arasında en güçlü yükselişlerden biri nikelde yaşandı. Batarya ve paslanmaz çelik üretiminde kullanılan nikelin fiyatı, Londra Metal Borsası'nda yüzde 2,26 arttı. Şanghay piyasasında ise yükseliş yüzde 4,6'ya ulaştı.

Diğer sanayi metallerinde de alımlar öne çıktı.

Londra Metal Borsası'nda alüminyum yüzde 0,95, çinko yüzde 0,55, kurşun yüzde 0,77 ve kalay yüzde 1,61 değer kazandı.

Şanghay'da ise alüminyum yüzde 0,30, çinko yüzde 0,83, kurşun yüzde 0,53 ve kalay yüzde 2,98 yükseldi.

Metallerdeki yükselişe doların zayıflaması da katkı sağladı. ABD dolarının yüzde 0,18 değer kaybetmesi, dolar üzerinden fiyatlandırılan emtiaları diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİ DÜŞERKEN TEMİZ ENERJİ ŞİRKETLERİ YÜKSELDİ

ABD seçimlerinin etkisi yalnızca emtia piyasalarıyla sınırlı kalmadı. Asya borsalarında teknoloji ve temiz enerji şirketleri arasında belirgin bir ayrışma yaşandı. Demokratların yapay zekâ yatırımlarına yeni sınırlamalar getirebileceği endişesi, teknoloji hisselerinde satışları hızlandırdı.

Güney Kore'de teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu KOSPI endeksi yaklaşık yüzde 4 gerileyerek son yedi ayın en düşük seviyesine yaklaştı. Tayvan'ın gösterge endeksi ile Japonya'nın Nikkei endeksi de düşüşten etkilendi.

Buna karşılık güneş enerjisi ve temiz enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinde yükseliş görüldü. Yatırımcılar, Demokratların Kongre'de çoğunluğu elde etmesinin temiz enerji projelerine yönelik federal teşviklerin korunmasını sağlayabileceği beklentisiyle bu sektördeki şirketlere yöneldi.