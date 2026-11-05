ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı. Buna göre ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6 arttı. Bu dönemde söz konusu verinin yüzde 2,8 yükselmesi bekleniyordu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD tarım dışı iş gücü verimliliği beklentileri aştı ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre, ülkenin tarım dışı iş gücü verimliliği yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde artış gösterirken, birim emek maliyetinde ise düşüş yaşandı. Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6 arttı. Bu dönemde birim emek maliyeti, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 azaldı. Yılın ikinci çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e revize edildi. Üretim yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 yükselirken, çalışma saati yüzde 0,1 arttı. Yıllık bazda tarım dışı iş gücü verimliliği yüzde 2,1 artış kaydetti. Yıllık bazda birim emek maliyeti ise yüzde 2,4 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliğinde yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e revize edildi. Üretim yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 yükselirken, çalışma saati yüzde 0,1 arttı. Tarım dışı iş gücü verimliliği, söz konusu dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,1 artış kaydetti.

BİRİM EMEK MALİYETİ DÜŞTÜ

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Piyasa beklentileri birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Birim emek maliyeti yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,9 artış kaydetmişti. Söz konusu veri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.