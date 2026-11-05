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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:13

ABD tarım dışı iş gücü verimliliği beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerine göre ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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ABD tarım dışı iş gücü verimliliği beklentileri aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:13

, temmuz-eylül dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı. Buna göre ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6 arttı. Bu dönemde söz konusu verinin yüzde 2,8 yükselmesi bekleniyordu.

HABERİN ÖZETİ

ABD tarım dışı iş gücü verimliliği beklentileri aştı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre, ülkenin tarım dışı iş gücü verimliliği yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde artış gösterirken, birim emek maliyetinde ise düşüş yaşandı.
Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6 arttı.
Bu dönemde birim emek maliyeti, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 azaldı.
Yılın ikinci çeyreğinde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e revize edildi.
Üretim yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 yükselirken, çalışma saati yüzde 0,1 arttı.
Yıllık bazda tarım dışı iş gücü verimliliği yüzde 2,1 artış kaydetti.
Yıllık bazda birim emek maliyeti ise yüzde 2,4 arttı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Tarım dışı iş gücü verimliliğinde yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 1,4'ten yüzde 2,1'e revize edildi. Üretim yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 yükselirken, çalışma saati yüzde 0,1 arttı. Tarım dışı iş gücü verimliliği, söz konusu dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,1 artış kaydetti.

ABD tarım dışı iş gücü verimliliği beklentileri aştı

BİRİM EMEK MALİYETİ DÜŞTÜ

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Piyasa beklentileri birim emek maliyetinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Birim emek maliyeti yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,9 artış kaydetmişti. Söz konusu veri yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda da yüzde 2,4 arttı.

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#abd merkez bankası
#abd çalışma bakanlığı
#Tarım Dışı Iş Gücü Verimliliği
#Birim Emek Maliyeti
#Enflasyon Göstergeleri
#Ekonomi
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