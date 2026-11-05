TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:48

Ekonomiye doping etkisi: ABD seçimi sonrası Necmettin Batırel'den bomba tahmin

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, cari açığın azalmasından akaryakıt indirimine ve Merkez Bankasının olası faiz indirimlerine kadar Türkiye ekonomisinde birçok alanda olumlu beklentilere yol açtı. Ekonomist Necmettin Batırel, piyasalardaki beklentileri ve öngörülerini Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a anlattı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ekonomiye doping etkisi: ABD seçimi sonrası Necmettin Batırel'den bomba tahmin
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 14:48

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye ekonomisi için yeni bir fırsat kapısını araladı. ABD ara seçimlerinin ardından Orta Doğu'da savaş riskinin azalması ve 'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi. Brent petrolde 116 dolardan 94 dolara uzanan gerilemenin Türkiye'de akaryakıt fiyatlarından enflasyona, cari açıktan faiz kararlarına kadar geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Ekonomist , petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine olası yansımalarını ve 'nın faiz politikası açısından oluşturduğu fırsatları Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

Ekonomiye doping etkisi: ABD seçimi sonrası Necmettin Batırel'den bomba tahmin

ABD ara seçimlerinin ardından Orta Doğu'daki savaş riskinin azalması ve ABD-İran arasında diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesi nedeniyle petrol fiyatlarında keskin bir düşüş yaşanıyor. Seçim öncesinde 116 dolar olan Brent petrol, 94 dolara gerilemiş durumda.

Seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da üstünlük sağlaması, Washington'ın askeri harcamalarını sıkılaştıracağı ve sekiz aydır süren İran odaklı çatışmaları sona erdireceği beklentisini doğurarak enerji fiyatlarını düşürdü. Batırel, Demokratların zaferiyle Kongre'nin, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik sert askeri politikalarını ve bütçe açığını artırıcı adımlarını frenleyeceği öngördü.

Ekonomiye doping etkisi: ABD seçimi sonrası Necmettin Batırel'den bomba tahmin

Batırel, "İran'ın ABD ile şartlı olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açma görüşmeleri ve Basra Körfezi'nden petrol ihracatının artması, arz endişelerini büyük ölçüde hafifletti.

Brent petrolün tam olarak hangi tarihte 80 dolara gerileyeceğini kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da piyasalardaki mevcut güçlü aşağı yönlü jeopolitik dinamikler, fiyatları hızla bu seviyeye doğru yaklaştırıyor. Washington ile bölge ülkeleri arasındaki diplomatik temasların sürmesi ve Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ihracatının artış göstermesi, arz endişelerini azaltarak üzerinde ciddi bir aşağı yönlü baskı oluşturuyor." şeklinde konuştu.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ TÜRK EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğundan petrol fiyatlarındaki düşüş, makroekonomik dengeler açısından oldukça olumlu bir rüzgâr meydana getirdiğini ifade eden Batırel, "Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi olan enerji faturasının düşmesi, cari açığın daralmasına ve dış ticaret dengesinin iyileşmesine doğrudan katkı sağlıyor.

Ekonomiye doping etkisi: ABD seçimi sonrası Necmettin Batırel'den bomba tahmin

BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol maliyetlerindeki her düşüş, üretim, lojistik ve taşımacılık maliyetlerini azaltarak doğrudan Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) aşağı çekiyor. Uluslararası piyasalardaki bu düşüş, iç piyasada benzin fiyatlarında 6 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 6 TL'lik bir indirim beklentisini doğurdu."

"Petrol fiyatlarının düşmesi, Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında elini en çok rahatlatacak dışsal faktör hâline geldi. Faiz indirimi yapılabilmesi için aranan "enflasyondaki kalıcı düşüş" şartı, enerji maliyetlerindeki bu gerilemeyle destekleniyor. Düşüşün kalıcı olması durumunda, ki büyük ihtimalle olacak, Merkez Bankası Aralık ayında veya 2027 başlarında bir faiz indirim döngüsü başlatmak için daha güçlü bir alana sahip olacak." diyen Batırel, faiz indirimi sinyaline dikkat çekti. 

Ekonomiye doping etkisi: ABD seçimi sonrası Necmettin Batırel'den bomba tahmin

"KUR PATLAMASI" RİSKİNİ AZALTIYOR

Batırel, "Küresel piyasalarda azalan belirsizlik, Borsa İstanbul'u yukarı taşırken ve TL varlıklara ilgiyi artırırken kur üzerindeki baskıyı da azaltarak Merkez Bankası'nın olası bir faiz indiriminde "kur patlaması" riskini minimize ediyor.

Hem ucuzlayan enerji maliyetleri hem de düşen kredi faizleri, şirketlerin yatırım yapmasını ve üretime geçmesini kolaylaştıracak. Tüketici ve ticari kredilere erişimin kolaylaşması, son dönemde sıkı para politikası nedeniyle yavaşlayan iç piyasayı (özellikle konut, otomotiv ve perakende sektörlerini) canlandıracak.

Sonuç: 3 Kasım 2026'da gerçekleşen ABD ara seçimlerinde Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu ele geçirmesi (Mavi Tsunami), küresel piyasalarla birlikte Türk ekonomisinde de belirgin bir rahatlama ve canlanma (doping etkisi) sağladı." diyerek seçim sonucunu özetledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kapalıçarşı'da altın fırtınası: Necmettin Batırel'den gram altın için çarpıcı rakam
Altın ve gümüş bozduracaklar dikkat! İslam Memiş'ten yüzde 75 hamlesi!
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#merkez bankası
#hürmüz boğazı
#Abd Ara Seçimleri
#Necmettin Batırel
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.