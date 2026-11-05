Ekonomiye doping etkisi: ABD seçimi sonrası Necmettin Batırel'den bomba tahmin

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, Türkiye ekonomisi için yeni bir fırsat kapısını araladı. ABD ara seçimlerinin ardından Orta Doğu'da savaş riskinin azalması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik beklentiler enerji piyasalarında dengeleri değiştirdi. Brent petrolde 116 dolardan 94 dolara uzanan gerilemenin Türkiye'de akaryakıt fiyatlarından enflasyona, cari açıktan faiz kararlarına kadar geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Ekonomist Necmettin Batırel, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine olası yansımalarını ve Merkez Bankası'nın faiz politikası açısından oluşturduğu fırsatları Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

ABD ara seçimlerinin ardından Orta Doğu'daki savaş riskinin azalması ve ABD-İran arasında diplomatik çözüm umutlarının güçlenmesi nedeniyle petrol fiyatlarında keskin bir düşüş yaşanıyor. Seçim öncesinde 116 dolar olan Brent petrol, 94 dolara gerilemiş durumda.

Seçimlerde Demokratların Kongre'nin iki kanadında da üstünlük sağlaması, Washington'ın askeri harcamalarını sıkılaştıracağı ve sekiz aydır süren İran odaklı çatışmaları sona erdireceği beklentisini doğurarak enerji fiyatlarını düşürdü. Batırel, Demokratların zaferiyle Kongre'nin, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik sert askeri politikalarını ve bütçe açığını artırıcı adımlarını frenleyeceği öngördü.

Batırel, "İran'ın ABD ile şartlı olarak Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açma görüşmeleri ve Basra Körfezi'nden petrol ihracatının artması, arz endişelerini büyük ölçüde hafifletti.

Brent petrolün tam olarak hangi tarihte 80 dolara gerileyeceğini kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da piyasalardaki mevcut güçlü aşağı yönlü jeopolitik dinamikler, fiyatları hızla bu seviyeye doğru yaklaştırıyor. Washington ile bölge ülkeleri arasındaki diplomatik temasların sürmesi ve Basra Körfezi'nden yapılan ham petrol ihracatının artış göstermesi, arz endişelerini azaltarak petrol fiyatları üzerinde ciddi bir aşağı yönlü baskı oluşturuyor." şeklinde konuştu.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ TÜRK EKONOMİSİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye'nin, enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğundan petrol fiyatlarındaki düşüş, makroekonomik dengeler açısından oldukça olumlu bir rüzgâr meydana getirdiğini ifade eden Batırel, "Türkiye'nin en büyük ithalat kalemi olan enerji faturasının düşmesi, cari açığın daralmasına ve dış ticaret dengesinin iyileşmesine doğrudan katkı sağlıyor.

BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol maliyetlerindeki her düşüş, üretim, lojistik ve taşımacılık maliyetlerini azaltarak doğrudan Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) aşağı çekiyor. Uluslararası piyasalardaki bu düşüş, iç piyasada benzin fiyatlarında 6 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 6 TL'lik bir indirim beklentisini doğurdu."

"Petrol fiyatlarının düşmesi, Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında elini en çok rahatlatacak dışsal faktör hâline geldi. Faiz indirimi yapılabilmesi için aranan "enflasyondaki kalıcı düşüş" şartı, enerji maliyetlerindeki bu gerilemeyle destekleniyor. Düşüşün kalıcı olması durumunda, ki büyük ihtimalle olacak, Merkez Bankası Aralık ayında veya 2027 başlarında bir faiz indirim döngüsü başlatmak için daha güçlü bir alana sahip olacak." diyen Batırel, faiz indirimi sinyaline dikkat çekti.

"KUR PATLAMASI" RİSKİNİ AZALTIYOR

Batırel, "Küresel piyasalarda azalan belirsizlik, Borsa İstanbul'u yukarı taşırken ve TL varlıklara ilgiyi artırırken kur üzerindeki baskıyı da azaltarak Merkez Bankası'nın olası bir faiz indiriminde "kur patlaması" riskini minimize ediyor.

Hem ucuzlayan enerji maliyetleri hem de düşen kredi faizleri, şirketlerin yatırım yapmasını ve üretime geçmesini kolaylaştıracak. Tüketici ve ticari kredilere erişimin kolaylaşması, son dönemde sıkı para politikası nedeniyle yavaşlayan iç piyasayı (özellikle konut, otomotiv ve perakende sektörlerini) canlandıracak.

Sonuç: 3 Kasım 2026'da gerçekleşen ABD ara seçimlerinde Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu ele geçirmesi (Mavi Tsunami), küresel piyasalarla birlikte Türk ekonomisinde de belirgin bir rahatlama ve canlanma (doping etkisi) sağladı." diyerek seçim sonucunu özetledi.