ABD’de asgari ücret hüsranı! 21 eyalet kendi zammını yaptı

06 Ocak 2025 09:46 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:54

21 eyalette asgari ücret, yeni yıl ile birlikte arttı. Delaware, Illinois ve Rhode Island gibi eyaletlerde ücretler saatlik 15 dolara çıkarken, New York ve Michigan'da da önemli artışlar yaşandı. Ancak, federal düzeyde asgari ücret artışıyla ilgili adımlar henüz atılmadı.

Yeni yıl, 21 eyaletteki milyonlarca işçi için asgari ücret zammıyla başladı. ABD'de federal asgari ücret 2009 yılından bu yana 7.25 dolar seviyesinde. Ancak birçok eyalet, bu oranı yetersiz bularak kendi çözümlerini üretmeye devam ediyor.

EYALETLER KENDİ ZAMLARINI YAPTI

1 Ocak 2025 itibarıyla Delaware​, Illinois ve Rhode Island’da asgari ücret saatte 15 dolara yükseldi. Bu artış, seçmenlerin onayladığı referandum kararları sonrası yürürlüğe girdi. Nebraska ve Missouri’de ise asgari ücret sırasıyla 13.50 ve 13.75 dolara çıktı.

New York'ta da işçiler yeni bir zamla karşılaştı. Saatlik ücret eyalet genelinde 15.50 dolara çıkarılırken, New York City, Long Island ve Westchester County’de çalışanlar için bu oran 16.50 dolara yükseltildi. Michigan'da ise yeni asgari ücret 10.56 dolar olarak belirlendi.

FEDERAL DÜZEYDE DEĞİŞİKLİK YOK

Başkan Biden, seçim kampanyasında federal asgari ücreti 15 dolara çıkarma sözü vermişti. Ancak bu vaat hayata geçirilemedi. Yeni başkan Trump ise federal düzeyde asgari ücret artışına sıcak bakmadığını, ancak eyaletlerin maliyet farklarına göre hareket etmesi gerektiğini belirtti. Trump, bir televizyon röportajında, "Her eyaletin yaşam maliyeti farklı. Mississippi ile New York’un koşulları aynı değil. Tek tip bir asgari ücret güzel olurdu ama gerçekçi değil," dedi.

ENFLASYON VE EYALET POLİTİKALARI ETKİLİ

ABD’de 20 eyalet ve Washington DC, yıllık enflasyon oranına göre asgari ücreti düzenli olarak artırıyor. Ancak bu düzenlemeler genelde yıl ortasında yürürlüğe giriyor. Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Tennessee ve Wyoming ise ya federal asgari ücretin altında bir düzenlemeye sahip ya da hiç eyalet yasası bulunmuyor.