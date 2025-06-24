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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

ABD'de dev cari açık: 450 milyar doları aştı

ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ABD'de cari işlemler açığı, yılın ilk çeyreğinde yüzde 44,3 artarak 450,2 milyar dolara yükseldi.

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ABD'de dev cari açık: 450 milyar doları aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:00

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak-Mart dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 44,3 artışla 450,2 milyar dolara çıktı.

ABD'de dev cari açık: 450 milyar doları aştı

Bu dönemde cari açığa ilişkin piyasa beklentisi, 448 milyar dolar olması yönündeydi. ABD'de geçen yılın son çeyreğine ait cari açık verisi ise 303,9 milyar dolardan 312 milyar dolara revize edildi.

ABD'de dev cari açık: 450 milyar doları aştı

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ilk çeyreğinde yüzde 6 olarak hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,2 seviyesindeydi.

Cari işlemler açığında bu dönemde yaşanan artışta büyük ölçüde mal ticaretindeki açığın büyümesi etkili oldu.

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#abd
#ekonomi
#gsyh
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#Cari Işlemler Dengesi
#Mal Ticaretı
#Ekonomi
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