Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:05

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 200 bine yükseldi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Kasım'da sona eren haftada 200 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 200 bine yükseldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 17:05

, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı, 7 Kasım'da sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi artarak 200 bine yükseldi.

Piyasa beklentisi, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının bu dönemde 194 bin olması yönündeydi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 200 bine yükseldi

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 189 binden 191 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı önceki haftaya göre değişmeyerek 195 bin 250 oldu.

Devam eden işsizlik maaşı başvurularının sayısı ise 'de sona eren haftada önceki haftaya kıyasla 20 bin azalarak 1 milyon 697 bine geriledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ChatGPT'de mavi tik dönemi! Prof. Dr. Ali Murat Kırık uyardı: 'Yanıltıcı bilgilere, yanlış fiyatlara ve kişisel verilerin kötüye kullanılmasına dikkat'
Türkiye yeniden küresel radarda: Risk primi 237 puana geriledi, yabancı akını hızlandı
ETİKETLER
#31 Ekim
#7 Kasım
#abd çalışma bakanlığı
#Issizlik Maaşı Başvuruları
#4 Haftalık Ortalama
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.