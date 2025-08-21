Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3,5 yılın zirvesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ağustos ile biten haftada 235 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi yükseldi.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3,5 yılın zirvesinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
16:18
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
16:18

, başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artarak 235 bine ulaştı.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3,5 yılın zirvesinde

Piyasa beklentisi, maaşına başvuranların sayısının 226 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 224 bin olarak korundu. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 4 bin 500 artarak 226 bin 250'ye çıktı.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 3,5 yılın zirvesinde

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 9 Ağustos ile biten haftada 30 bin kişi yükselişle 1 milyon 972 bin oldu ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ETİKETLER
#abd
#işsizlik
#işsizlik maaşı
#Çalışma Bakanlığı
#Ekonomik Veriler
#Ekonomi
#İşsizliğ
#Ekonomi
TGRT Haber
