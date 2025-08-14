Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan işsizlik maaşı başvurularına yönelik haftalık rapora göre işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ağustos ile biten haftada 224 bine gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında şekillendi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
16:40
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
16:40

Çalışma Bakanlığı, başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ağustos ile biten haftada 224 bine gerileyerek, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 224 bine indi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Piyasa beklentisi, maaşına başvuranların sayısının 225 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 226 binden 227 bine revize edildi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 750 artarak 221 bin 750'ye çıktı. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 Ağustos ile biten haftada 15 bin kişi azalarak 1 milyon 953 bine geriledi.

