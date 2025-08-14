Eleman aranıyor! Saatlik ücreti 1370 lira, yapacağı iş ise şaşırtıcı

İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, New York’ta otonom sürüş teknolojisini test etmek amacıyla “Araç Operatörü, Otopilot” pozisyonu için sürücü arıyor. Aranan özellikler, teknoloji konusunda yetkinlik, yazılım sorunlarını çözme konusunda deneyim, otonom sürüş konusunda tecrübe olarak sıralanıyor.

AFP’nin haberine göre seçilecek kişi, uzun süreler boyunca mühendislik araçlarını kullanarak test ve eğitim amacıyla veri toplayacak. Pozisyon, Queens ilçesindeki Flushing’de bulunuyor. Tam zamanlı iş tanımında, New York’ta otonom veya robotaksi hizmeti sunmak yerine yalnızca test faaliyetleri yer alıyor. Tesla, robottaksi test sürücülerine saatlik 33,66 dolar yani yaklaşık 1370 lira kadar ücret teklif ediyor.

