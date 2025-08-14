Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Eleman aranıyor! Saatlik ücreti 1370 lira, yapacağı iş ise şaşırtıcı

Tesla'nın sahibi olan dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, New York'ta sürüş testleri için saati 33,6 dolar yani yaklaşık 1370 liralık iş ilanı verdi. İşte aranan özellikler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eleman aranıyor! Saatlik ücreti 1370 lira, yapacağı iş ise şaşırtıcı
KAYNAK:
AFP
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 12:19

İş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu , New York’ta teknolojisini test etmek amacıyla “Araç Operatörü, Otopilot” pozisyonu için sürücü arıyor. Aranan özellikler, teknoloji konusunda yetkinlik, yazılım sorunlarını çözme konusunda deneyim, otonom sürüş konusunda tecrübe olarak sıralanıyor.

Eleman aranıyor! Saatlik ücreti 1370 lira, yapacağı iş ise şaşırtıcı

AFP’nin haberine göre seçilecek kişi, uzun süreler boyunca mühendislik araçlarını kullanarak test ve eğitim amacıyla veri toplayacak. Pozisyon, Queens ilçesindeki Flushing’de bulunuyor. Tam zamanlı iş tanımında, New York’ta otonom veya robotaksi hizmeti sunmak yerine yalnızca test faaliyetleri yer alıyor. Tesla, robottaksi test sürücülerine saatlik 33,66 dolar yani yaklaşık 1370 lira kadar ücret teklif ediyor.

Eleman aranıyor! Saatlik ücreti 1370 lira, yapacağı iş ise şaşırtıcı

Tesla, New York'un Queens bölgesindeki Flushing'de "Otopilot Araç Operatörü" pozisyonu için yayınladı. Bu pozisyonda çalışacak kişiler, Tesla'nın otonom sürüş sistemlerini test etmek amacıyla mühendislik araçlarını kullanacak ve veri toplayacak. İlan, Tesla'nın otonom sürüş teknolojilerini geliştirmek için veri toplayacak kişileri işe almayı planladığını belirtiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ev alacaklar dikkat! Kira fiyatları uçtu, talep patladı
Gram altın ve Bitcoin için büyük sürpriz! İslam Memiş 'yarını bekleyin' dedi
ETİKETLER
#tesla
#iş ilanı
#otonom sürüş
#Robottaksi
#New York
#Flushing
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.