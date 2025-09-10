Menü Kapat
Editor
 İrem Çınar

ABD’de mortgage faizleri bir yılın en düşük seviyesinde

ABD’de 30 yıllık mortgage faiz oranı yüzde 6,49’a inerek son bir yılın en düşük seviyesine geriledi. Faizlerdeki düşüşle birlikte mortgage başvuruları yüzde 9,2 artış gösterirken, refinansman talepleri de yüzde 12’nin üzerinde yükseldi.

ABD’de mortgage faizleri bir yılın en düşük seviyesinde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.09.2025
15:41
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
15:41

’de mortgage piyasasında son bir yılın en düşük görüldü. 30 yıllık sabit mortgage faizi yüzde 6,49’a gerileyerek Ekim 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, 5 Eylül ile sona eren haftada toplam mortgage başvuruları yüzde 9,2 artışla 297,7 puana çıktı. Satın alma endeksi yüzde 6,6 artarak 169,1’e, refinansman endeksi ise yüzde 12,2 yükselerek 1.012,4’e ulaştı.

JOEL KAN: “2022’DEN BU YANA EN GÜÇLÜ TALEP”

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, faizlerdeki düşüşün Hazine tahvili getirilerindeki gerilemeyle paralel olduğunu belirtti. Kan, “30 yıllık sabit faiz oranı son iki haftada 20 baz puan düşerek yüzde 6,49’a indi. Bu hareket, hem satın alma hem de refinansman başvurularının artmasıyla 2022’den bu yana en güçlü borç alma talebini tetikledi” dedi.

ABD’de mortgage faizleri bir yılın en düşük seviyesinde

Kan ayrıca, ayarlanabilir oranlı mortgage (ARM) kredilerinin sabit faizli kredilere kıyasla daha cazip hale geldiğini, bu nedenle ARM başvurularında hem miktar hem de pay açısından artış olduğunu vurguladı.

Diğer faiz oranları da düştü
15 yıllık sabit kredi faizi: yüzde 5,70 (14 baz puan düşüş)
5 yıllık ARM faizi: yüzde 5,77 (13 baz puan düşüş)
30 yıllık jumbo kredi faizi: yüzde 6,44 (14 puan düşüş)

Toplam mortgage faaliyetlerinde refinansman payı yüzde 46,9’dan yüzde 48,8’e, ARM kredilerinin payı ise yüzde 8,8’den yüzde 9,2’ye yükseldi.

