Hava Durumu
24°
Editor
Editor
 | Bengü Sarıkuş

ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular yükseldi

Mortgage Bankalar Birliği'nin verilerine göre ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,39 ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, başvurular yüzde 29,7 arttı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
17:04
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
17:04

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 12 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage () için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,39 ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken, başvurular yüzde 29,7 arttı. Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 29,7'lik artış kaydetti. Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 3, yeniden finansman başvuruları yüzde 58 yükseldi.

ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular yükseldi

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,49'dan yüzde 6,39'a gerilerken, aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,70'ten yüzde 5,63'e indi.

ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular yükseldi

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, zayıflayan iş gücü piyasası göstergesi ve ABD Merkez Bankasından () faiz indirimi beklentisiyle geçen hafta 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirtti.

ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular yükseldi

Fratantoni, yeniden finansman başvurularının hacminin önceki haftaya göre neredeyse yüzde 60 arttığını belirterek, ortalama kredi tutarının anketin 35 yıllık tarihinde en yüksek seviyeye çıkmasıyla büyük kredisi olan ev sahiplerinin ilk harekete geçenler olduğunu söyledi.

ETİKETLER
#fed
#konut kredisi
#faiz oranları
#abd ekonomisi
#Mortgage Oranları
#Ekonomi
TGRT Haber
