ABD'de sigortacıların hisseleri Kaliforniya orman yangınları sonrasında düştü

11 Ocak 2025 17:03 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 17:04

Şirketler, özellikle Güney Kaliforniya'da daha fazla poliçesi olanlar, yangın hasarından kaynaklanan zararları beklerken hisse senetleri düştü. ABD'de şirketlerin 1 milyar dolara kadar zarar etmesi bekleniyor.

Los Angeles orman yangını zarar tahminlerinin 20 milyar dolara ulaşmasıyla ABD sigortacıları düşüşe geçti.

ABD SİGORTACILARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

ABD'de Mercury General, Lemonade ve Kemper gibi sigorta şirketlerinin hisseleri, yatırımcıların Güney Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerinin ardından cuma günü düşüş yaşadı.

Mercury hisseleri cuma günü %21 düşüşle 48,10 dolara geriledi ve yangınların 7 Ocak'ta başlamasından bu yana yaklaşık %26 düştü. Lemonade'in hisseleri %9 düşüşle 31,37 dolara, Kemper'in hisseleri ise %3 düşüşle 62,76 dolara geriledi.

Cuma günü hisse senedi fiyatları düşen diğer sigorta şirketleri arasında %5 düşen Allstate ile yaklaşık %3 düşen Travelers ve Chubb da yer aldı.

Şirketler, özellikle Güney Kaliforniya'da daha fazla poliçesi olanlar, yangın hasarından kaynaklanan zararları beklerken hisse senetleri düştü. Şirketlerin 1 milyar dolara kadar zarar etmesi bekleniyor. Sektör genelindeki toplam zarar yaklaşık 20 milyar dolar.

JPMorgan tarafından yayımlanan bir analizde, yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği ve bu rakamın yangınların kontrol altına alınmaması halinde daha da artabileceği belirtildi.