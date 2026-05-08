Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam nisan ayında 115 bin kişi artarak beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 4,3 oldu. Buna karşılık, enflasyon açısından kritik önemdeki ücret artışları tahminlerin altında kaldı.

ABD'de nisanda beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Açıklanan verilere göre ülkede tarım dışı istihdam geçen ay 115 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 65 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda beklentilerin üzerinde artarken, ücret artışları beklentilerin altında kaldı.
ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 115 bin kişi arttı.
Piyasa beklentisi tarım dışı istihdam artışının 65 bin kişi olması yönündeydi.
Ortalama saatlik kazançlar nisanda yıllık bazda yüzde 3,6 yükseldi.
Ekonomistlerin ortalama saatlik kazanç beklentisi yüzde 3,8 artış yönündeydi.
Aylık bazda ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,2 arttı.
İşsizlik oranı nisanda yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti.
Öte yandan, enflasyon görünümü açısından yakından takip edilen ücret artışları beklentilerin altında kaldı. Ortalama saatlik kazançlar nisanda yıllık bazda yüzde 3,6 yükselirken, ekonomistlerin beklentisi yüzde 3,8 artış yönündeydi.

Aylık bazda ise ortalama saatlik kazançlarda yüzde 0,2 artış kaydedildi. Piyasalar, bu veride yüzde 0,3'lük yükseliş bekliyordu. ise nisanda yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşerek piyasa tahminlerine paralel geldi.

