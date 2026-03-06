Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

ABD Çalışma Bakanlığı şubat ayına ilişkin istihdam raporuna göre ABD'de tarım dışı istihdam şubatta artış beklentilerinin aksine 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 17:40

ABD Çalışma Bakanlığı şubat ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam şubatta 92 bin kişi azaldı. Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdamın bu dönemde 58 bin kişi artması öngörülüyordu.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

Sağlık sektöründeki istihdam, grev faaliyetleri nedeniyle azalırken, bilgi teknolojileri ve federal hükümet alanlarındaki istihdam da düşüş eğilimini sürdürdü.

Tarım dışı istihdama ilişkin ocak ve geçen yılın aralık ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda geçen yıl aralıkta kaydedilen değişim 48 bin artıştan 17 bin düşüşe revize edildi. Ocak ayındaki istihdam artışı da 130 binden 126 bine indirildi.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ

ABD'de ise şubatta 0,1 puan artışla yüzde 4,4'e ulaştı. İşsizlik oranına ilişkin piyasa beklentisi, ocak ayında olduğu gibi yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

Ülkedeki işsiz sayısı, şubatta 203 bin artarak 7 milyon 571 bine çıkarken, iş gücüne katılma oranı yüzde 62,1'den yüzde 62'ye düştü. Haftalık ortalama çalışma saati şubatta 34,3 saat olarak korundu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,8 artarak 37,32 dolara ulaştı.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta beklentileri karşılayamadı

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç ocakta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cebinizdeki altın bu yaşanan olaylardan nasıl etkilenecek? Filiz Eryılmaz'dan Türkiye için çok kritik Mart ayı uyarısı
Gram altın ne zaman 10 bin lira olacak? İslam Memiş’ten korkutan tahmin: Bilerek patlatacaklar
ETİKETLER
#enflasyon
#işsizlik oranı
#tarım dışı istihdam
#Abd Istihdamı
#Ortalama Saatlik Kazanç
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.