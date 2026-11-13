ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında arttı

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İstanbul
ABD'de üretici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının yüzde 0,4 artması yönündeydi. ÜFE, bir önceki ay yüzde 1,4 artış kaydetmişti.
Yıllık bazda ise üretici enflasyonu yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi yıllık ÜFE'nin yüzde 6,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları açısından yakından takip edilen veriler, üretici fiyatlarındaki aylık artışın hız kestiğini ancak yıllık enflasyonun yükselmeye devam ettiğini gösterdi.