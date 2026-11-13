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Ekonomi
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:13

ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında arttı

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 6,5 ile beklentilerin altında arttı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 17:13

'de ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi üretici fiyatlarının yüzde 0,4 artması yönündeydi. ÜFE, bir önceki ay yüzde 1,4 artış kaydetmişti.

Yıllık bazda ise üretici enflasyonu yüzde 6,3'ten yüzde 6,5'e yükseldi. Ekonomistlerin beklentisi yıllık ÜFE'nin yüzde 6,6 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın () açısından yakından takip edilen veriler, üretici fiyatlarındaki aylık artışın hız kestiğini ancak yıllık enflasyonun yükselmeye devam ettiğini gösterdi.

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#enflasyon
#ABD
#Fed
#Faiz Kararları
#Üretici Fiyatları
#Ekonomi
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