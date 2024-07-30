ABD'li bankacı Türk varlıkları için uyardı: Tuzakları görmezden gelmiş olabilirsiniz

30 Temmuz 2024 09:41 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:42

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Yatırımcılar para biriminin değer kazanmasına güvenerek bu yıl Türk varlıklarına milyarlarca dolar yatırdı. BNY Mellon Piyasalar ve Strateji Müdürü Bob Savage'a göre, göklere çıkan borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerginlikler bu kalabalık para birimi ticareti için önemli tehditler oluşturuyor.

SERMAYE AKIŞI AŞIRIYA KAÇMIŞ OLABİLİR

BNY Mellon, Türk varlıklarına yabancı sermaye akışının aşırıya kaçmış olabileceği, yatırımcıların muhtemelen geri dönüşü tetikleyebilecek tuzakları görmezden gelebileceği konusunda uyardı.

Savage, Hong Kong'daki bir röportajında, "Türkiye bir karmaşanın kavşağında," dedi.

BNY Mellon Piyasalar ve Strateji Müdürü Bob Savage Türkiye hakkında açıklamaları şöyle;

"İran-İsrail çatışmasının daha da kötüleştiğini görebiliyoruz. Rusya-Ukrayna çatışmasının daha da kötüleştiğini görebiliyorduk. İran bu hikayenin bir parçası ve Türkiye ortada kaldı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü İsrail'e karşı söylemini yoğunlaştırarak, ülkenin finansal varlıkları üzerindeki artan potansiyel etkiyi vurguladı. Buna rağmen, yüksek faiz oranları ve merkez bankasının enflasyonla mücadeleye bağlı kalacağına dair umutların birleşimi, bu yıl küresel parayı geri çekti.

Merkez Bankası geçen hafta faiz oranı duraklamasını dördüncü ay için uzattı ve bir haftalık repo faiz oranını %50'de bıraktı. Bu karar, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu iki kademe yükseltmesinin ardından geldi; bu, 11 yıldaki ilk artıştı."

YÜZDE 50 FAİZ ORANI DEVAM ETMEYEBİLİR

Savage, "Yüzde 50 faiz oranlarını sürdürebileceğinden emin değilim," diyerek şöyle devam etti;

"İnsanlar tahvillerde uzun, hisse senetlerinde uzun ve para biriminde uzun. Bu bir üçlü.

Bank of America stratejistleri, Türk lirası vadeli pozisyonlamanın artık 20 milyar doları aşabileceğini hesapladı. Türkiye'yi "2024'ün ticareti" olarak adlandıran Deutsche Bank ve Pictet Asset Management, Türk borcu ve para birimi konusunda iyimser olanlar arasında.

Savage, dördüncü çeyrekte veya gelecek yılın başlarında tersine bir gidişat olabileceğini, girişlerin Mısır, Nijerya ve Arjantin gibi sınır ekonomilerine "karşı ağırlık" sağlamak için dönebileceğini söyledi.

Strateji Müdürü, "İnsanlar politikalardan memnun ve doğru yolda, ancak tüm parayı hak ettiğinden emin değilim. Bunu çözecek sorunlar olduğunu kabul etmek. Bu gerçek." diye konuştu.