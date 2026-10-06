ABD'nin dış ticaret açığı ağustosta 17 ayın zirvesine çıktı

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İstanbul
ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artışla 105,6 milyar dolara ulaşırken, Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 100,8 milyar dolar olması yönündeydi. Temmuz ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 92,8 milyar dolar olarak revize edildi.
Ülkenin ihracatı ağustosta önceki aya göre yüzde 1,4 yükselerek 315,2 milyar dolara çıktı. ABD'nin ithalatı da yüzde 4,3 artarak 420,8 milyar dolar oldu ve rekor seviyesini gördü.
ABD'nin Kanada'ya verdiği açık ağustosta 4,1 milyar dolar artışla 7,1 milyar dolara ulaştı, İrlanda'ya verdiği açık ise 1,5 milyar dolar azalışla 2,5 milyar dolara geriledi.
Ülkenin ağustosta en yüksek açık verdiği diğer ticaret ortakları, Meksika (27,7 milyar dolar), Vietnam (24 milyar dolar), Tayvan (18,3 milyar dolar), Çin (16,4 milyar dolar), Avrupa Birliği (11 milyar dolar), Güney Kore (9,4 milyar dolar), Hindistan (6,2 milyar dolar), Almanya (6,2 milyar dolar), Malezya (6 milyar dolar), İtalya (4,3 milyar dolar), Japonya (3,7 milyar dolar), Fransa (1,4 milyar dolar), İsrail (791 milyon dolar), İsviçre (402 milyon dolar) ve Singapur (289 milyon dolar) olarak sıralandı.
Söz konusu dönemde ABD'nin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise Hollanda (7,7 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5,6 milyar dolar), Birleşik Krallık (3,6 milyar dolar), Hong Kong (2,3 milyar dolar), Brezilya (1,3 milyar dolar), Belçika (1,2 milyar dolar), Avustralya (647 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (406 milyon dolar) oldu.
|Kategori / Ülke
|Tutar / Değer
|Açıklama / Değişim
|Genel Dış Ticaret Verileri
|ABD'nin Dış Ticaret Açığı Verdiği Ülkeler / Bölgeler
|ABD'nin Dış Ticaret Fazlası Verdiği Ülkeler / Bölgeler
|Piyasa Beklentisi (Dış Ticaret Açığı)
|100,8 milyar dolar
|Ağustos ayı beklentisi
|Temmuz Dış Ticaret Açığı
|92,8 milyar dolar
|Revize edilen veri
|Ağustos İhracatı
|315,2 milyar dolar
|Önceki aya göre %1,4 artış
|Ağustos İthalatı
|420,8 milyar dolar
|Önceki aya göre %4,3 artış (Rekor seviye)
|Meksika
|27,7 milyar dolar
|Açık
|Vietnam
|24 milyar dolar
|Açık
|Tayvan
|18,3 milyar dolar
|Açık
|Çin
|16,4 milyar dolar
|Açık
|Avrupa Birliği
|11 milyar dolar
|Açık
|Güney Kore
|9,4 milyar dolar
|Açık
|Kanada
|7,1 milyar dolar
|4,1 milyar dolar artış
|Hindistan
|6,2 milyar dolar
|Açık
|Almanya
|6,2 milyar dolar
|Açık
|Malezya
|6 milyar dolar
|Açık
|İtalya
|4,3 milyar dolar
|Açık
|Japonya
|3,7 milyar dolar
|Açık
|İrlanda
|2,5 milyar dolar
|1,5 milyar dolar azalış
|Fransa
|1,4 milyar dolar
|Açık
|İsrail
|791 milyon dolar
|Açık
|İsviçre
|402 milyon dolar
|Açık
|Singapur
|289 milyon dolar
|Açık
|Hollanda
|7,7 milyar dolar
|Fazla
|Güney ve Orta Amerika
|5,6 milyar dolar
|Fazla
|Birleşik Krallık
|3,6 milyar dolar
|Fazla
|Hong Kong
|2,3 milyar dolar
|Fazla
|Brezilya
|1,3 milyar dolar
|Fazla
|Belçika
|1,2 milyar dolar
|Fazla
|Avustralya
|647 milyon dolar
|Fazla
|Suudi Arabistan
|406 milyon dolar
|Fazla