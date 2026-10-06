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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:43

ABD'nin dış ticaret açığı ağustosta 17 ayın zirvesine çıktı

ABD'nin dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara çıkarken, 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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ABD'nin dış ticaret açığı ağustosta 17 ayın zirvesine çıktı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 16:33
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 16:43

, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artışla 105,6 milyar dolara ulaşırken, Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 100,8 milyar dolar olması yönündeydi. Temmuz ayına ilişkin dış ticaret açığı verisi ise 92,8 milyar dolar olarak revize edildi.

ABD'nin dış ticaret açığı ağustosta 17 ayın zirvesine çıktı

Ülkenin ihracatı ağustosta önceki aya göre yüzde 1,4 yükselerek 315,2 milyar dolara çıktı. ABD'nin ithalatı da yüzde 4,3 artarak 420,8 milyar dolar oldu ve rekor seviyesini gördü.

​​​​​​​ABD'nin Kanada'ya verdiği açık ağustosta 4,1 milyar dolar artışla 7,1 milyar dolara ulaştı, İrlanda'ya verdiği açık ise 1,5 milyar dolar azalışla 2,5 milyar dolara geriledi.

Ülkenin ağustosta en yüksek açık verdiği diğer ticaret ortakları, (27,7 milyar dolar), Vietnam (24 milyar dolar), Tayvan (18,3 milyar dolar), Çin (16,4 milyar dolar), Avrupa Birliği (11 milyar dolar), Güney Kore (9,4 milyar dolar), Hindistan (6,2 milyar dolar), Almanya (6,2 milyar dolar), Malezya (6 milyar dolar), İtalya (4,3 milyar dolar), Japonya (3,7 milyar dolar), Fransa (1,4 milyar dolar), İsrail (791 milyon dolar), İsviçre (402 milyon dolar) ve Singapur (289 milyon dolar) olarak sıralandı.

Söz konusu dönemde ABD'nin dış ticaret fazlası verdiği başlıca ticaret ortakları ise Hollanda (7,7 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5,6 milyar dolar), Birleşik Krallık (3,6 milyar dolar), Hong Kong (2,3 milyar dolar), Brezilya (1,3 milyar dolar), Belçika (1,2 milyar dolar), Avustralya (647 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (406 milyon dolar) oldu.

Kategori / ÜlkeTutar / DeğerAçıklama / Değişim
Genel Dış Ticaret Verileri
ABD'nin Dış Ticaret Açığı Verdiği Ülkeler / Bölgeler
ABD'nin Dış Ticaret Fazlası Verdiği Ülkeler / Bölgeler
Piyasa Beklentisi (Dış Ticaret Açığı)100,8 milyar dolarAğustos ayı beklentisi
Temmuz Dış Ticaret Açığı92,8 milyar dolarRevize edilen veri
Ağustos İhracatı315,2 milyar dolarÖnceki aya göre %1,4 artış
Ağustos İthalatı420,8 milyar dolarÖnceki aya göre %4,3 artış (Rekor seviye)
Meksika27,7 milyar dolarAçık
Vietnam24 milyar dolarAçık
Tayvan18,3 milyar dolarAçık
Çin16,4 milyar dolarAçık
Avrupa Birliği11 milyar dolarAçık
Güney Kore9,4 milyar dolarAçık
Kanada7,1 milyar dolar4,1 milyar dolar artış
Hindistan6,2 milyar dolarAçık
Almanya6,2 milyar dolarAçık
Malezya6 milyar dolarAçık
İtalya4,3 milyar dolarAçık
Japonya3,7 milyar dolarAçık
İrlanda2,5 milyar dolar1,5 milyar dolar azalış
Fransa1,4 milyar dolarAçık
İsrail791 milyon dolarAçık
İsviçre402 milyon dolarAçık
Singapur289 milyon dolarAçık
Hollanda7,7 milyar dolarFazla
Güney ve Orta Amerika5,6 milyar dolarFazla
Birleşik Krallık3,6 milyar dolarFazla
Hong Kong2,3 milyar dolarFazla
Brezilya1,3 milyar dolarFazla
Belçika1,2 milyar dolarFazla
Avustralya647 milyon dolarFazla
Suudi Arabistan406 milyon dolarFazla

 

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#Meksika
#dış ticaret açığı
#Abd Ihracatı
#Abd Ticaret Bakanlığı
#Abd Ithalatı
#Ekonomi
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