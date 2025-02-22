Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde: En ucuz ihtiyaç kredisi hesaplandı! İşte 100 bin liranın geri ödemesi ve taksit tutarı

Acil nakit ihtiyacı olanlar için kredilerde gevşeme müjdesi geçtiğimiz günlerde verildi. BDDK tarafından yeni limitlerin belirlenmesiyle birlikte ihtiyaç kredileri de sıklıkla sorgulanır oldu. Tüketiciler “en ucuz ihtiyaç kredisi” aramalarını hızlandırdı. İşte 36 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi toplam geri ödemesi ve aylık taksit tutarı.
İhtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişikliğe gidildi. Değişiklikle 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya çıkarıldı. Tüketici kredisinde büyüme hızı da 1,5 yılın zirvesine çıktı. 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi de sorgulanır oldu.
14 Şubat haftasında tüketici kredilerindeki büyüme hızlanarak yüzde 48,7 ile son 1,5 yılın zirvesine yükseldi. İhtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde de değişikliğe gidildi.
Değişiklikle 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya çıkarılmıştı. 24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltilmişti. Yeni kararla 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.
İşte 100 bin liranın geri ödemesi ve taksit tutarı;
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 5.747,69 TL
Toplam Ödeme: 206.916,84 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.206,23 TL
Toplam Ödeme: 187.999,28 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 5.206,23 TL
Toplam Ödeme: 187.999,28 TL
Faiz Oranı: %3,19
Aylık Taksit: 5.396,85 TL
Toplam Ödeme: 194.861,60 TL
Kâr Payı Oranı: %3,42
Aylık Taksit: 5.619,87 TL
Toplam Ödeme: 202.815,32 TL
Faiz Oranı: %3,54
Aylık Taksit: 5.737,81 TL
Toplam Ödeme: 207.061,16 TL
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 5.787,27 TL
Toplam Ödeme: 208.916,72 TL
Faiz Oranı: %3,64
Aylık Taksit: 5.836,90 TL
Toplam Ödeme: 210.128,40 TL
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 5.846,85 TL
Toplam Ödeme: 211.061,60 TL
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 5.846,85 TL
Toplam Ödeme: 211.061,60 TL
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 6.189,33 TL
Toplam Ödeme: 223.390,88 TL
Faiz Oranı: %4,03
Aylık Taksit: 6.230,14 TL
Toplam Ödeme: 224.860,04 TL
Faiz Oranı: %4,25
Aylık Taksit: 6.456,55 TL
Toplam Ödeme: 233.010,80 TL
Faiz Oranı: %4,35
Aylık Taksit: 6.560,52 TL
Toplam Ödeme: 236.678,72 TL