Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde: En ucuz ihtiyaç kredisi hesaplandı! İşte 100 bin liranın geri ödemesi ve taksit tutarı

Acil nakit ihtiyacı olanlar için kredilerde gevşeme müjdesi geçtiğimiz günlerde verildi. BDDK tarafından yeni limitlerin belirlenmesiyle birlikte ihtiyaç kredileri de sıklıkla sorgulanır oldu. Tüketiciler “en ucuz ihtiyaç kredisi” aramalarını hızlandırdı. İşte 36 ay vadeli 100 bin TL ihtiyaç kredisi toplam geri ödemesi ve aylık taksit tutarı.

İhtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde değişikliğe gidildi. Değişiklikle 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya çıkarıldı. Tüketici kredisinde büyüme hızı da 1,5 yılın zirvesine çıktı. 100 bin liralık ihtiyaç kredisinin geri ödemesi de sorgulanır oldu.

ACİL PARA İHTİYACI OLANLAR İÇİN ÇÖZÜM

14 Şubat haftasında tüketici kredilerindeki büyüme hızlanarak yüzde 48,7 ile son 1,5 yılın zirvesine yükseldi. İhtiyaç kredilerinde 12, 24 ve 36 ay vadeye kadar olan limitlerde de değişikliğe gidildi.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE YENİ DÖNEM

Değişiklikle 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin liradan 125 bin liraya çıkarılmıştı. 24 ay vadeye kadar ise 50 bin ve 100 bin lira altı kredi kullandırılırken bu oran 125 bin ve 250 bin lira arasına yükseltilmişti. Yeni kararla 12 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredileri limiti 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.

100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN EN UYGUN TAKSİTLER

İşte 100 bin liranın geri ödemesi ve taksit tutarı;

GETİRFİNANS İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 5.747,69 TL

Toplam Ödeme: 206.916,84 TL

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 5.206,23 TL

Toplam Ödeme: 187.999,28 TL

ON AVANTAJLI DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 5.206,23 TL

Toplam Ödeme: 187.999,28 TL

GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,19

Aylık Taksit: 5.396,85 TL

Toplam Ödeme: 194.861,60 TL

TÜRKİYE FİNANS 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

Kâr Payı Oranı: %3,42

Aylık Taksit: 5.619,87 TL

Toplam Ödeme: 202.815,32 TL

ING 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: %3,54

Aylık Taksit: 5.737,81 TL

Toplam Ödeme: 207.061,16 TL

QNB YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL

Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 5.787,27 TL

Toplam Ödeme: 208.916,72 TL

ENPARA İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,64

Aylık Taksit: 5.836,90 TL

Toplam Ödeme: 210.128,40 TL

CEPTETEB HOŞ GELDİN KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 5.846,85 TL

Toplam Ödeme: 211.061,60 TL

TEB HOŞ GELDİN KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 5.846,85 TL

Toplam Ödeme: 211.061,60 TL

N KOLAY İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 6.189,33 TL

Toplam Ödeme: 223.390,88 TL

AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,03

Aylık Taksit: 6.230,14 TL

Toplam Ödeme: 224.860,04 TL

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,25

Aylık Taksit: 6.456,55 TL

Toplam Ödeme: 233.010,80 TL

ZİRAAT BANKASI TÜKETİCİ KREDİSİ

Faiz Oranı: %4,35

Aylık Taksit: 6.560,52 TL

Toplam Ödeme: 236.678,72 TL