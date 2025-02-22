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 | Kübra Çelepi

Putin’den Elon Musk’a şok talimat! Gazprombank harekete geçiyor: Uzayda yeni ortaklık mı başlıyor?

Putin'den Musk’a özel talimat geldi. Uzayda yeni bir dönem başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Geleceğin Teknolojileri Forumu’nda Gazprombank yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Elon Musk ile işbirliği yapılması talimatını verdi. Peki, Gazprombank ile uzayda işbirliği mi başlıyor? İşte detaylar.

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Putin’den Elon Musk’a şok talimat! Gazprombank harekete geçiyor: Uzayda yeni ortaklık mı başlıyor?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 14:45

Rusya ve Musk’tan uzayda büyük adım sinyalleri geldi. Putin, Musk’ın ABD’deki yeniden yapılandırma süreci sona erdiğinde bilim alanına döneceğini belirterek, Gazprombank’ın kendisiyle işbirliği yapmasını istedi.

PUTİN, MUSK İLE ROKET BİLİMİNDE ORTAKLIK PEŞİNDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da düzenlenen Geleceğin Teknolojileri Forumu kapsamında Gazprombank Başkan Yardımcısı Dmitriy Zauers ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında roket ve uzay teknolojilerinde kullanılan bataryaları inceleyen Putin, Elon Musk ile işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

Putin’in işbirliği mesajı ışığında Musk’ın Gazprombank ile nasıl bir temas kuracağı ve işbirliğinin hangi alanlarda olacağı şimdilik net değil. Ancak Rusya’nın uzay teknolojileri ve enerji alanında Batılı şirketlerle yeni işbirlikleri aradığı biliniyor.

ELON MUSK GAZPROMBANK İLE NASIL BİR TEMAS KURACAK?

Özellikle uzay teknolojileri ve enerji sektörlerinde Batılı şirketlerle yeni ortaklıklar kurma arayışında olan Rusya, bu adımla teknoloji alanındaki stratejik hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Musk’ın Gazprombank ile nasıl bir temas kuracağı ve bu işbirliğinin geleceği, önümüzdeki süreçte merakla bekleniyor.

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ETİKETLER
#vladimir putin
#gazprom
#Elon Musk
#Ekonomi
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