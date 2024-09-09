Adana esnafı TEKNOFEST'ten umutlu! 2 milyondan fazla ziyaretçi esnafı ayağa kaldıracak

09 Eylül 2024 11:13 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 11:15

TEKNOFEST 2024 için nefesler tutuldu. Bu yıl Adana'da düzenlenecek olan festival için 2 milyon civarında ziyaretçi bekleniyor. TEKNOFEST'in Adanalı esnaf ve sanatkarların işlerine de hareketlilik getirmesi bekleniyor. 2-6 Ekim’de düzenlenecek TEKNOFEST, Adana'da dört gözle bekleniyor.

TEKNOFEST Akdeniz kapsamında teknoloji yarışmalarının en iyileri Antalya’da belli oldu!

TEKNOFEST Akdeniz kapsamında teknoloji yarışmalarının en iyileri Antalya’da belli oldu!

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2024 için nefesler tutuldu. 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenecek festivale tam 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu. Bu kapsamda Adana'ya tam 2 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor. Esnaf ise heyecanlı. Dünyada markalaşmış festivali olan TEKNOFEST 2024 Adana esnafının da yüzünü güldürecek.

ADANA ESNAFI TEKNOFEST'İ BEKLİYOR

Her yaştan bilim ve teknoloji meraklısının bu etkinlikte buluşacağı TEKNOFEST için geri sayım başladı.

Bu yıl Adana'da düzenlenecek olan festivalin kentin tüm ticari hayatına önemli canlılıklar getirmesi bekleniyor.

Milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisini çeken bu etkinlik nedeniyle kenti 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

2-6 Ekim’de düzenlenecek TEKNOFEST'e bu yıl 1 milyon 630 bin yarışmacı ve 788 bin 161 takım başvurdu.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, misafir edeceği ziyaretçilerin getireceği hareketliliğin, kent ekonomisini olumlu etkileyeceğini ifade etti.

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ İLK FESTİVAL ADANA'DA

TEKNOFEST’in Adana ekonomisine de ‘can suyu’ olacağını ifade eden Vali Köşger, “TEKNOFEST bizim artık dünyada markalaşmış değerlerimizden birisi haline geldi. Çok yüksek katılımlar şimdiye kadar gerçekleşti. Akdeniz bölgesindeki ilk festivali Adana’da gerçekleştireceğiz. Bu sene 1 milyon 600 bin yarışmacı müracaatı var. 2 milyonu aşan ziyaretçi sayısıyla rekor katılımlı festival gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

Festivallerin şehri Adana, esnaf ve sanatkarları ile bu tür etkinliklere hazırlıklı.

Kente gelen yerli ve yabancı misafirlere öncelikli hizmeti esnaf sanatkarları veriyor.

Özellikle ulaşım, konaklama ve gıda sektörü başta olmak üzere, ziyaretçilerin ilk etapta gereksinim duyduğu ihtiyaçlar karşılanacak. Bu sektörlerde ise bölgede ciddi bir canlanma hedefleniyor.

ADANA VE MERSİN' DE OTELLER DOLDU TAŞTI

Adana’nın festivallere alışkın olması ise kentin için en önemli avantajı oluşturuyor. Kentte yapılan festivallerde sadece Adana değil Mersin ve civar illerde ki oteller de dolup taşıyor.

Artık ‘festivaller kenti’ olarak anılan Adana'nın karnesi ise temiz. Çok ciddi bir potansiyel taşıyan kentte vatandaşın festivallere ilgisi de yüksek.

En son yapılan Portakal Çiçeği Karnavalı 9 gün sürdü ve hiçbir sıkıntı yaşanmadı.

Festivallerde günlük asayiş olaylarının yaşanmaması, esnafın ilgisi ve hizmeti, yöre halkının ev sahipliği yaklaşan TEKNOFEST için büyük heyecan oluşturuyor.

TEKNOFEST 2024, 2- 6 Ekim tarihlerinde Adana'da Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek.