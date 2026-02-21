Menü Kapat
Ekonomi
Afyonkarahisar iş dünyasından Vali Yiğitbaşı'na şükran ve tebrik mesajı: Yatırımların mimarı Ankara'da

Kübra Güran Yiğitbaşı’nın Afyonkarahisar Valiliği döneminde kentin sanayi ve tarım vizyonunu küresel ölçekte projelerle güçlendirmesinin ardından İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanması, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Afyonkarahisar iş dünyasından Vali Yiğitbaşı’na şükran ve tebrik mesajı: Yatırımların mimarı Ankara’da
İstanbul Afyonkarahisarlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İSTANBUL AFSİAD) Başkanı Hüseyin Çelik, yayımladığı mesajda, görev süresi boyunca şehre kazandırılan ve toplam hacmi 500 milyon doları aşan hamlesine dikkat çekerek atamanın adına önemli bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Afyonkarahisar iş dünyasından Vali Yiğitbaşı’na şükran ve tebrik mesajı: Yatırımların mimarı Ankara’da

Çelik, Yiğitbaşı’nın görev süresince üretim, istihdam ve ihracat kapasitesinde belirgin bir artış sağlandığını, özellikle organize ve modern tarım yatırımlarının kentin ekonomik çehresini dönüştürdüğünü belirtti.

EKONOMİDE STRATEJİK DÖNÜŞÜM VE YATIRIM SÜRECİ

Vali Yiğitbaşı’nın görev döneminde temelleri atılan ve önemli aşamalar kaydeden projeler, Afyonkarahisar’ın uzun vadeli kalkınma perspektifinde belirleyici rol oynadı. Açıklamada öne çıkan başlıklar şöyle sıralandı:
• Avrupa’nın en büyük jeotermal sera üssü: Afyonkarahisar Çay-Çobanlar-Bolvadin Jeotermal Kaynaklı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin, genişleme alanlarıyla birlikte tamamlandığında Türkiye ve Avrupa’nın en büyük jeotermal OTB’si olması hedefleniyor. Yaklaşık 3 bin kişiye doğrudan istihdam sağlaması öngörülen yatırımın, bölge ekonomisine önemli katkı sunması bekleniyor.
• 100. Yıl Makine ve Karma İhtisas OSB: Şehrin sanayi altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bu organize sanayi bölgesinin, yüksek katma değerli üretim kapasitesiyle Afyonkarahisar’ın üretim merkezlerinden biri haline gelmesi planlanıyor.
• Tıbbi Kenevir OTB Projesi: Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen Tıbbi Kenevir İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi ile Afyonkarahisar’ın sağlık ve ticaret alanında yeni bir uzmanlaşma alanı oluşturduğu kaydedildi.
• Sinanpaşa Yeşil OSB: İlçenin ekonomik potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen yatırımın, çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla bölgesel kalkınmaya katkı sunduğu ifade edildi.

Bu projelerle birlikte, modern tarım ve ihtisaslaşmış sanayi odaklı yatırımların Afyonkarahisar’ın ihracat potansiyelini artırdığı ve kentin rekabet gücünü yükselttiği vurgulandı.

Afyonkarahisar iş dünyasından Vali Yiğitbaşı’na şükran ve tebrik mesajı: Yatırımların mimarı Ankara’da

“ŞEHRİMİZE KALICI BİR EKONOMİK MİRAS BIRAKILDI”

İSTANBUL AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi: “Sayın Valimiz Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, görev süresi boyunca şehrimizin kalkınma hedeflerine yön veren bir yönetim anlayışı ortaya koymuştur. Jeotermal yatırımlardan ihtisas organize sanayi projelerine kadar atılan adımlar, Afyonkarahisar’ın ekonomik kapasitesini güçlendirmiştir. Devam eden ve tamamlanan projelerle istihdam alanları genişlemiş, üretim altyapısı sağlamlaşmıştır. İş dünyası olarak katkıları için teşekkür ediyoruz.”

Afyonkarahisar iş dünyasından Vali Yiğitbaşı’na şükran ve tebrik mesajı: Yatırımların mimarı Ankara’da

GÖREV DEĞİŞİMİ: GURUR VE TEŞEKKÜR

Mesajın sonunda Çelik, Yiğitbaşı’nın İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine atanmasının Afyonkarahisar açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu. Açıklamada, kentte başlatılan projelerin uzun vadeli etkilerinin süreceği ve Afyonkarahisar’ın üretim ve yatırım odağının korunacağı ifade edildi.

