Ağustos ayı İOKBS bursluluk parası hesaplara geçiyor! Vakıfbank ve PTT hesabınızı kontrol edin

21 Ağustos 2024 11:44 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:58

Ağustos 2024 İOKBS burs ödeme tarihi belli oldu. Memur maaşlarına göre belirlenen bursluluk ücreti zamlanmıştı. 1 milyonu aşkın adaydan toplamda 70 bin öğrenci PYBS bursundan yararlanıyor. Yapılan destek öğrencilere büyük fayda sağlarken gözler ağustos ayı ödemelerine çevrildi.

AĞUSTOS 2024 İOKBS BURS ÖDEME TARİHİ

Ağustos ayı burs paraları hesaplara geçecek.

Burs alan binlerce ortaokul 5,6,7,8 ile 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri PYBS ödemeleri ile ilgili sorgulama yapıyor.

Öğrencilerin hesaplarına yatırılan İOKBS burs ödemeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödeniyor.

İOKBS BURS PARASI NE ZAMAN YATACAK?

İOKBS bursu ödemeleri her ayın 25'inde yatırılıyor. Ödemeler şehirlere göre farklılık gösteriyor.

PYBS bursları e-Okul üzerinden görülebiliyor.

İOKBS bursunu alan öğrenciler ödemenin yatıp yatmadığı e-Okul VBS üzerinden araştırabilir.

Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.