SON DAKİKA!
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Aile ve Gençlik Fonu'na 10 milyar lira destek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar lira destek vereceklerini duyurdu.

29.08.2025
AA
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 11:28

Aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan 'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar, 10,5 milyar lirayı aştı.

GELİRLER PETROL VE MADENDEN

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Gençlik Fonu üzerinden özellikle evlenecek gençlere sağlanan ekonomik ve sosyal destekler devam ederken bu fona enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay da desteklere önemli katkı sunuyor.

Fona kaynak oluşturulması amacıyla Türk Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bağlı kuruluşu Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) eliyle fona aktarılıyor.

Aile ve Gençlik Fonu'na 10 milyar lira destek

MAPEG’TEN 2024’TE 5,2 MİLYAR LİRA TRANSFER

Bu kapsamda MAPEG tarafından 2024'te Aile ve Gençlik Fonu'na 5 milyar 220 milyon lira aktarıldı. MAPEG'in yılın ilk 7 ayında fona transfer ettiği tutar, 5 milyar 362 milyon lira oldu.

1 Ocak 2024 itibarıyla Aile ve Gençlik Fonu'na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynak 10 milyar 583 milyon lirayı buldu. Bu kaynağın 5 milyar 561 milyon liralık kısmı madenlerden, 5 milyar 22 milyon liralık bölümü petrolden geldi.

Aile ve Gençlik Fonu'na 10 milyar lira destek

BAKAN BAYRAKTAR: “GENÇLERİMİZİN YARINLARINA YATIRIM YAPIYORUZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gerçekleştirdikleri keşiflerin enerji arz güvenliğini güçlendirirken milletin refahına da doğrudan katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar petrol ve doğal gazdan aldığımız devlet hisseleri ile madenlerden elde edilen devlet haklarının yüzde 20'sini Aile ve Gençlik Fonu'na aktararak 10 milyar 583 milyon lira kaynağı gençlerimizin yarınlarına yatırım olarak sunduk. Bugün itibarıyla 56 binden fazla çiftimiz, bu fondan yararlanmaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın gayretleriyle bu kaynaklar, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor, ailelerimizin mutluluğunu büyütüyor."

