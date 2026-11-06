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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:43

Airbus ilk 10 ayda yüksekten uçtu! Teslimat 621'e ulaştı

Küresel havacılık devi Airbus, ocak-ekim dönemindeki uçak teslimatlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artırarak 621 adede çıkardı. Ekim ayındaki 74 adetlik teslimat performansı piyasa beklentilerinin altında kalsa da şirket yıl sonu için belirlenen 870 uçaklık hedefine odaklandı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Airbus ilk 10 ayda yüksekten uçtu! Teslimat 621'e ulaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 13:43

Havacılık ve uçak üretim şirketi 'ın ocak-ekim dönemindeki uçak teslimatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 621'e ulaştı.

Airbus'tan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında 45 müşteriye toplam 74 uçak teslim edildi.

Geçen yılın aynı ayında 78 teslimat yapan şirketin ekim ayı performansı, analistlerin 77 adetlik teslimat beklentisinin altında kaldı. Airbus'ın ocak-ekim dönemindeki uçak teslimatları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 621'e ulaştı.

Şirketin, 2026 yılı için 870 uçaklık teslimat hedefine ulaşabilmesi amacıyla yıl sonuna kadar yaklaşık 249 uçak daha teslim etmesi gerekiyor. Geçen ayki teslimatların 4'ünü geniş gövdeli A330'lar, 39'unu ise tek koridorlu A321neo'lar oluşturdu. Şirket, bu modellerin bazılarında yakın zamanda tespit edilen kalite kusurlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtti.

Şirket, ekim ayında 202 yeni uçak siparişi daha alırken, yıl başından bu yana aldığı toplam net sayısı 1305 oldu.

 

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ETİKETLER
#sipariş
#Airbus
#Uçak Teslimatları
#A321neo
#A330
#Ekonomi
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