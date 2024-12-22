Ajda bilezik mi, burma bilezik mi? İslam Memiş ezber bozdu: "Sakın kuyumcuda bunu yapmayın"

22 Aralık 2024 13:17 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 13:22

Altında Ajda modası devam ediyor. Ajda adı verilen bilezik türü, altın yatırımcısının favorisi olmaya devam ediyor. İnce ve şık görünüşüyle ilgi gören Ajda altın bilezikler 22 ayar tel altından yapılıyor. Altın yatırımcısı ise Ajda mı, burma bilezik mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımlık bilezik tercih edecekler için finans analisti İslam Memiş, altın değerinde tüyolar verdi.

Altın yatırımcısı, ne alalım, ne almayalım sorusunu sormaya devam ediyor. Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basılan 22 ayar Sarrafiye grubu altınlar vatandaşların kafasını karıştırıyor. En az zarar ettiren ve en kar ettiren bilezikler en merak edilen konular arasında. Yatırımlık bileziğin piyasada birçok isimle adlandırıldığı Ajda bilezikler ise son 2 yıldır gözde yatırım aracı oldu. Peki, doğru yatırım için Ajda mı, burma bilezik mi? İslam Memiş cevap verdi.

AJDA BİLEZİK NEDİR?

Yatırımlık bileziğin piyasada birçok isimle adlandırıldı Ajda bilezik, kibrit çöpü bilezik, burma bilezik, tel bilezik, işçiliksiz bilezik gibi birden fazla ismi ile tanınıyor. Ajda Bilezik'in en belirgin özelliklerinden biri, ince işçilikle işlenmiş detayları olarak öne çıkıyor.

Kuyumculara göre, Ajda adı verilen bilezik türü, takı satışlarında adeta yeni bir furyayı başlattı

Yatırım amaçlı bilezikler, genellikle işçilik maliyetleri düşük olduğu için tercih ediliyor. Peki, yatırım için hangi altın bilezik alınmalı?

AJDA MI BURMA BİLEZİK Mİ?

Finans analisti İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Ajda artık sadece kadınların değil, erkeklerin bile adını ezberlediği bir model oldu altında. 2023 yılının favorisi oldu. Fırtınası 2024'te de devam etti. Ajda gerçekten çok favori oldu. İnce çok eski bir model aslında.

Özellikle 30 - 40 yıl önce çok kullanılıyordu. Sade, şık olması, ince olması çok tercih edilmesine sebep oldu. Yani biraz daha modern bir görüntüsü var. Eski model artık yeni bir model oldu. Çok talep görüyor Ajda bileklikler.

DÜĞÜN SEZONUNUN FAVORİSİ AJDA OLDU

Bu modeller özellikle yeni nesil gelinler için çok tercih ediliyor.

İşçilik noktasında şöyle bir yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar var. Yani bir kafa karışıklığı var bilezikler tarafında. Burma alsak işçiliği yokmuş diye çok söyleyenler var. Bunların hepsi magazinsel yanlıştır. Çünkü bileziklerin tamamı 22 ayardır. Her model model farklı ama ayar aynıdır. Gram fiyatı aynıdır. O yüzden bu işçilikliymiş bu değilmiş demek bana göre çok yanlış.

Burma bilezikler daha makine türü olduğu için yani 2 - 3 milyon daha ucuz olabiliyor ya da 10 milyon daha ucuz olabiliyor ama bunu yeküne vurduğunuz zaman da çok aman aman bir fiyat farkı yok. Genelde bilezik grubu dediğimiz o 40 gram, 50 gram geniş modeller yine 20 - 30 milyon daha fazla işçilikli olabilir ama bunları yeküne vurduğunuz zaman da fark yok.

KUYUMCUYA GİTTİĞİNİZDE BUNU YAPMAYIN

Önemli olan burada bilezik almak, bilezik biriktirmek veya altın almak. O yüzden çeyrek mi alalım, yarım mı alalım, Cumhuriyet mi alalım gibi çok da sorular geliyor. Hepsi Darphane Genel Müdürlüğü tarafından basılan 22 ayar Sarrafiye grubu altınlardır. Paranız neye yetiyorsa onu alın. Bilezik de aynı şekilde, model ve fiyatı fark ettirmiyor.

Sadece yapmanız gereken şu; Kuyumcunuza gittiğiniz zaman bileziğin gramı ne kadar? sorusuna kuyumcu "Şu model bu kadar, bu model bu kadar diye cevap verdiğinde, yatırımcının kafası karışıyor.

İŞÇİLİK FARKI SATIN ALINDIĞINDA ÖDENİYOR

Yani bu işçilikte yanlış anlaşılıyor. İşçilikte bir şey yok. Alım satım farkıdır.

Örnek verelim ki; Bugün 40.000 liraya bilezik aldınız. Bozdurduğunuz zaman alım satım, fiyat farkı ne kadarsa 1000 lira oynuyorsa 39.000 liraya bozduruyorsunuz aynı gün içinde.

Ama genelde altın fiyatları yıllık bazda hep yukarı yönlü. Yani bu değer kazandığı için genelde altın alan ben zarar ettim demez. Hep üzerine koyarak devam eder.

İşçilik dediğimiz olay şudur; Küpe, kolye, bileklik gibi ürünleri satın aldığınız zaman bunun ekstra maliyetinin haricinde 500 lira 1000 lira

bir farkı varsa bu işçilik farkıdır. Bozdurduğunuz zaman da normal hurda değerinden bozdurursunuz.

Satın alırken bir ürünü, bilezik olabilir, set olabilir, kolye olabilir, yüzük olabilir... Bunları satın aldığınız zaman ödüyorsunuz. Bozdurma tarafına baktığınız zaman da işçilik söz konusu olmuyor. Satın aldığınız zaman işçilik söz konusu oluyor.

GRAM ALTIN TARAFINDA İŞÇİLİK SORUNU YOK

Zaman zaman gram altının da işçiliği oluyor. Ben genelde bu altın ithalatı kotası çıktığı zaman, piyasalarda altın kıtlığı yaşandığı zaman paketli gram altının ciddi anlamda işçiliği vardı. 20 lira, 30 lira işçilik koymuşlardı. Ben de kamuoyunu uyardım. "Şu anda gram altın alma zamanı değil. Şimdi işçilik var, fırsatçılık var" diye. O da bitti artık.

Sarrafiye altın ve gram altın tarafında işçilik sorunu kalktı. Böyle anormal durumlarda kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Neyi alması gerekiyor, neyi almaması gerekiyor noktasında bilgiler vermeye çalışıyoruz. Tekrar ifade edebilirim ki önemli olan burada bilezik almak, bilezik biriktirmek veya altın almak. Model fark etmiyor."