Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

AJet Ankara'dan Barselona ve Madrid'e uçuş başlattı

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten AJet, uçuş noktalarına İspanya'nın önemli kentleri Barselona ve Madrid'i ekledi. Havayolu şirketi Ankara'dan Barselona ve Madrid'e direkt uçuşların biletlerini bugün satışa çıkardı.

AJet Ankara'dan Barselona ve Madrid'e uçuş başlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 15:37

tarafından yapılan açıklamaya göre, AJet ekim ayında başkent 'dan Barselona ve 'e direkt seferler başlatacak. Ankara'dan Madrid'e ilk sefer 23 Ekim, Barselona'ya ise 24 Ekim'de yapılacak. Barselona'ya pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi olmak üzere haftanın 4 günü, Madrid'e ise salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 günü sefer düzenlenecek.

AJet Ankara'dan Barselona ve Madrid'e uçuş başlattı

109 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞA ÇIKTI

Ankara'dan iki kente yapılacak seferlerin biletleri 109 dolardan, 'dan Ankara'ya yapılacak seferlerin biletleri ise 99 avrodan başlayan fiyatlarla bugün satışa çıktı. Ankara'dan 22 ülkede 29 noktaya sefer yapan AJet, İspanya'nın zengin kültür mirası ve futbol takımlarıyla öne çıkan Barselona ve Madrid kentlerine Ankara'dan direkt sefer başlatan ilk hava yolu oldu.

AJet Ankara'dan Barselona ve Madrid'e uçuş başlattı

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'dan iç ve dış hatlarda en fazla noktaya uçan hava yolu olarak, iki yeni rotamızı daha hayata geçiriyoruz. Avrupa'dan Kafkaslara, Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş ağımızla, Ankara'yı dünyaya bağlıyoruz. Her geçen gün yenilenen ve büyüyen filomuzla, Ankara'dan daha fazla ülkeye uçmak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#ajet
#madrid
#ispanya
#Seyahat
#Yeni Rota
#Ankara
#Barselona
#Direkt Sefer
#Barselona
#Direkt Uçuş
#Havayolu Seferleri
#Ekonomi
