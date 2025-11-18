Menü Kapat
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

AJet bilet fiyatını yüzde 30 indirdi: Yurt içi uçuşlarında dev indirim

Hava yolu şirketi AJet, tüm yurt içi seferlerinde geçerli indirim kampanyasına imza attı. 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde biletler yüzde 30 indirimli satılacak. İşte detaylar...

18.11.2025
18.11.2025
Türkiye’nin en genç hava yolu şirketi , tüm yurt içi seferlerinde geçerli başlattı. Kampanya ile 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasında salı, çarşamba, perşembe günleri yapılacak seyahatlerde biletler yüzde 30 indirimli olacak.

AJet bilet fiyatını yüzde 30 indirdi: Yurt içi uçuşlarında dev indirim

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan AJet’in indirimli bilet kampanyası, kış seyahatini şimdiden planlama fırsatı sunuyor. Yüzde 30 indirimli biletler, 18 Kasım 2025 tarihinde saat 11:00’den 20 Kasım 2025 saat 23:59’a kadar sadece AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.

AJet bilet fiyatını yüzde 30 indirdi: Yurt içi uçuşlarında dev indirim

Kampanya ile alınan biletler, 2 Şubat – 15 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya, ‘Basic’ biletlerin yanı sıra ‘Flex’ ve ‘Premium’ biletlerde de ek yüzde 30 indirim sağlayacak.

