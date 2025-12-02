Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

AJet, İstanbul'dan Beyrut'a sefer başlattı

AJet, tarafından yapılan duyuruda Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan direkt uçuşların başladığı bildirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 11:23
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 11:23

, 'ın başkenti 'a 'ndan direkt uçuşlarını başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en genç hava yolu şirketi AJet, 'nun önemli kentlerinden, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İstanbul'dan direkt seferlere başladı.

AJet, İstanbul'dan Beyrut'a sefer başlattı

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na direkt düzenlenen ilk sefer bugün gerçekleştirildi. , yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Uçak, Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene, AJet ve havalimanı üst yönetimi katıldı.

AJet, İstanbul'dan Beyrut'a sefer başlattı

Daha önce Ankara ve Adana'dan Beyrut'a seferler düzenleyen AJet, artık haftanın her günü İstanbul'dan da Beyrut'a karşılıklı seferler gerçekleştirecek. Köklü tarihi, çok kültürlü yapısı ve zengin mutfağıyla dikkati çeken Beyrut'a başlatılan bu yeni hat ile AJet, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki uçuş ağını genişletmeye devam ediyor.

AJet, İstanbul'dan Beyrut'a sefer başlattı

Yeni hattın, Türkiye ile Lübnan arasındaki turizm ve ticaret potansiyelinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilik yaşı yükseliyor mu? OECD'den çarpıcı karar! 2024 detayı dikkat çekti
Türk sürücülerin favorisi değişti: Araç alacaklar dikkat! İşte en çok satın alınan otomobil
ETİKETLER
#istanbul
#ajet
#uçuş
#Lübnan
#orta doğu
#sabiha gökçen havalimanı
#beyrut
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.