AJet, indirimli bilet satış kampanyasını duyurdu. Kış dönemini kapsayan kampanyada Türkiye çıkışlı 100 bin indirimli koltuk, 29 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyasını duyurdu. Kış döneminde geçerli olan kampanyada Türkiye çıkışlı biletler 29 dolar artı vergilerden fiyatlarla satışa çıkarıldı. Kampanyanın 100 bin indirimli koltukla sınırlı olduğu kaydedildi.

AJet, yurt dışı kampanyası ile misafirlerine Münih’ten Amsterdam’a, Paris’ten Londra’ya, Taşkent’ten Cezayir’e uzanan geniş destinasyon ağında kış seyahatlerini planlama fırsatı sunuyor. Kampanya ile satışa sunulan biletler, 5 Kasım 2026 tarihinde saat 11:00’den 6 Kasım 2026 tarihinde saat 23:59’a kadar satın alınabilecek.

İndirimli biletler, 24 Kasım 2026 - 4 Mart 2027 tarihleri arasındaki (11 Aralık 2026 - 10 Ocak 2027 tarihleri arası hariç) seyahatlerde kullanılabilecek. Türkiye çıkışlı biletler 29 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkarken; Türkiye varışlı seçili hatlarda 15 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bilet alma fırsatı da sunulacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AJet'te indirimli bilet satışı başladı: Kış tatili planlayanlar dikkat! AJet, Türkiye çıkışlı yurt dışı hatlarında 100 bin indirimli koltuğu 29 dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanya, Türkiye çıkışlı 100 bin indirimli koltuk için geçerlidir ve fiyatlar 29 dolar artı vergilerden başlamaktadır. İndirimli biletler, 5 Kasım 2026 saat 11:00'den 6 Kasım 2026 saat 23:59'a kadar satın alınabilecek. Seyahatler 24 Kasım 2026 ile 4 Mart 2027 tarihleri arasında (belirli tarihler hariç) gerçekleştirilebilecek. Kampanya kapsamında kabin bagajı ücreti 9 dolar olarak belirlenmiştir. Biletler ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.

KABİN BAGAJI 9 DOLAR

Erişilebilir fiyatlar sunan AJet’in yurt dışı indirimli bilet kampanyası kapsamında satın alınan biletlerde kabin bagajı da 9 dolar olacak. Direkt uçuşlarda geçerli kampanya ile indirimli biletler; ajet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri üzerinden alınabilecek.

İlgili kampanya; Amsterdam, Stokholm, Barselona, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Viyana, Zürih, Bakü, Tiflis, Moskova, St.Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Amman, Cidde, Medine, Riyad, Dubai, Beyrut, Kahire, Hurgada, Şarm El-Şeyh, İskenderiye, Bağdat, Erbil, Süleymaniye, Şam ve Halep destinasyonlarında geçerli olacak.