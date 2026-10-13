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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:50

AJet'ten Başkent'e özel yüzde 30 indirim bilet kampanyası: Kod açıklandı, süre bugün gece yarısı bitiyor...

AJet, Ankara’nın Başkent oluşunun 103. yıl dönümünü dev bir indirim kampanyasıyla kutluyor! Ankara çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarda geçerli biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu. Sadece bugün (13 Ekim) gece yarısına kadar geçerli olacak kampanyada biletlerin yanı sıra koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli sunulacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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AJet'ten Başkent'e özel yüzde 30 indirim bilet kampanyası: Kod açıklandı, süre bugün gece yarısı bitiyor...
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:50

, 13 Ekim ’nı Başkent oluşunu özel bir kampanyayla kutluyor. AJet’in Ankara hatlarına özel kampanyasında; tüm yurt içi seferlerinde biletler, vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Başkent’ten yurt içinde en fazla noktaya seferleri olan AJet, Ankara’nın Başkent ilan edilmesinin 103. yıl dönümü nedeniyle Ankara çıkışlı ve varışlı direkt seferlerinde geçerli kampanyası başlattı. 

AJet'ten Başkent'e özel yüzde 30 indirim bilet kampanyası: Kod açıklandı, süre bugün gece yarısı bitiyor...

Yüzde 30 indirimli biletler, 13 Ekim 2026 tarihinde saat 11:00’den 23:59’a kadar “ESBDOM30” kodu kullanılarak ajet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek. İndirimli biletler, 7 Aralık 2026 – 28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki (25 Aralık 2026 – 3 Ocak 2027 ve 22 Ocak – 7 Şubat 2027 arası tarihler hariç) yurt içi direkt uçuşlarda geçerli olacak.

KOLTUK SEÇİMLERİ DE YÜZDE 30 İNDİRİMLİ

AJet’in Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt uçuşlarını kapsayan kampanyasında, tüm koltuk seçimleri de yüzde 30 indirimli olarak satışa sunulacak.

 

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ETİKETLER
#ankara
#Ajet
#esenboga havalimanı
#indirimli bilet
#Ekonomi
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