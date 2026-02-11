AJet'ten ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası

AJet, ramazan ayında seyahat etmek isteyenlere yüzde 20 indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet'in WhatsApp kanalına katılanlar, yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirimli uçabilecek.

Biletini bugün ve yarın alanlar, WhatsApp kanalından paylaşılacak kod ile 18 Şubat-12 Mart tarihleri arasında uçuşlardan indirimli faydalanabilecek. İndirim "ajet.com" ve AJet'in mobil uygulamasından alınacak biletlerde geçerli olacak.

Biletleme tarihi: 11-12 Şubat 2026, seyahat tarihi: 18 Şubat – 12 Mart 2026 arasında olan uçuşlar için geçerli olacak kampanya, tüm yurt içi hatlarını kapsamaktadır.