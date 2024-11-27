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AJet'ten yurt dışı uçuşlarına özel büyük indirim fırsatı!

Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
27 Kasım 2024 10:01 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 10:38
AJet&#039;ten yurt dışı uçuşlarına özel büyük indirim fırsatı!

AJet, yurt dışı uçuşlarına özel kaçırılmayacak fırsat. 9 dolar ve vergilerden başlayan fiyatlarla sunulan biletler, 29 Kasım'a kadar satın alınabilecek. Kampanya, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.

AJet​, yurt dışı seyahatlerini daha ulaşılabilir hale getirmek için büyük bir kampanya​ başlattı. Şirket, 54 farklı uluslararası noktaya uçuş gerçekleştiren geniş filosuyla, seyahatseverlere cazip fiyatlar sunuyor. Kampanya çerçevesinde, yurt dışına çıkış biletleri 9 dolar ve vergilerden, Türkiye'ye dönüş biletleri ise 9 Euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

AJet'ten yurt dışı uçuşlarına özel büyük indirim fırsatı! - 1. Resim

AJET'TEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Toplamda 63 bin indirimli bilet​, 29 Kasım 2024 tarihine kadar satışta olacak ve bu biletler 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasında kullanılabilecek. Seyahat​ tarihleri sınırlı olduğundan, özellikle tatil veya iş amaçlı seyahat planlayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuluyor.

AJet'ten yurt dışı uçuşlarına özel büyük indirim fırsatı! - 2. Resim

İndirimli "Basic" biletler, AJet'in resmi web sitesi AJet.com, mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acenteleri aracılığıyla kolayca satın alınabilir. AJet yetkilileri, kampanyanın büyük ilgi görmesini beklediklerini ve biletlerin hızla tükenebileceğini belirterek, seyahat etmeyi planlayan yolcularını uyardı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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