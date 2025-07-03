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 | Bengü Sarıkuş

En düşük emekli maaşı belli oldu! Abdullah Güler yeni rakamı açıkladı

Milyonlarca kişinin beklediği en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kritik açıklamalarda bulundu. İşte en düşük emekli maaşı için kesin rakam...

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En düşük emekli maaşı belli oldu! Abdullah Güler yeni rakamı açıkladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 15:49

Bugün açıklanan doğrultusunda SSK, Bağkur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı netleşti. En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme de 4 milyon emeklinin gündeminde. AK Parti Grup Başkanı 'den enflasyon rakamları ve için açıklama geldi.

En düşük emekli maaşı belli oldu! Abdullah Güler yeni rakamı açıkladı

AK PARTİ EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞINI AÇIKLADI

Güler, "En düşük emekli maaşı rakamında değişiklik yapacağız. Şu anda uygulanmakta olan 14,469 tl en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileriyle yüzde 16,67 artış oranıyla 16,881 TL'ye yükseldi. Bu önerge değişikliği bugün plan bütçe komisyonuna sunulacak. Bu artış 2025 temmuz itibarıyla 4 milyon 11 bin kişiyi etkileyecek." dedi.

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