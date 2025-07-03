En düşük emekli maaşı belli oldu! Abdullah Güler yeni rakamı açıkladı

Milyonlarca kişinin beklediği en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ile ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kritik açıklamalarda bulundu. İşte en düşük emekli maaşı için kesin rakam...

Bugün açıklanan Haziran 2025 enflasyon rakamı doğrultusunda SSK, Bağkur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı netleşti. En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme de 4 milyon emeklinin gündeminde. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den enflasyon rakamları ve en düşük emekli maaşı için açıklama geldi.

AK PARTİ EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞINI AÇIKLADI

Güler, "En düşük emekli maaşı rakamında değişiklik yapacağız. Şu anda uygulanmakta olan 14,469 tl en düşük emekli maaş aylığı TÜİK verileriyle yüzde 16,67 artış oranıyla 16,881 TL'ye yükseldi. Bu önerge değişikliği bugün plan bütçe komisyonuna sunulacak. Bu artış 2025 temmuz itibarıyla 4 milyon 11 bin kişiyi etkileyecek." dedi.